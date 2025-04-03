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總統：美對台關稅諸多不合理 強力交涉維護國家利益

2025/4/3 20:21（4/3 21:01 更新）
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總統賴清德。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北3日電）美國總統川普宣布實施對等關稅，總統賴清德今天表示，面對多年來僅見的全球經貿挑戰，他請行政院長卓榮泰和團隊，在最短的時間就整體情勢及政府的整備工作，向國人做完整說明，一切以給產業最大支持，穩定經濟情勢為目標。

總統也強調，對於這項關稅措施諸多不合理之處，他也請卓榮泰指示相關部門，持續與美方強力交涉，務必維護國家的利益。

總統晚間在臉書發文表示，今天下午，他和副總統蕭美琴，偕同行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，以及行政、國安團隊多位成員到官邸，就川普總統稍早宣布的「對等關稅」政策，包括對台灣在內、超乎各國預期的關稅整體情勢，以及對產業、總體經濟可能帶來的衝擊，政府因應的整備工作等，聽取團隊的各項報告。

總統指出，整體而言，這項以貿易逆差為核算基礎的「對等關稅」政策，並未能合理反映台美間貿易結構的高度互補和實質的貿易關係，諸如台美間近年貿易逆差，主要來自於台灣產業配合川普總統第一任期內對於科技管制等相關政策，美國對台灣資通訊產品需求而來，卻成為課徵高關稅的原因等，都讓人感到不合理，也對後續這些措施可能對於全球經濟的衝擊感到憂心。

總統說明，卓榮泰與所帶領的團隊，完整地說明了針對這項關稅措施的衝擊評估，以及經濟、財政等各相關部會的產業支持措施與經濟金融穩定方案，特別是對等關稅實施下，台灣的產業與經濟如何將衝擊減至最小，並且持續確保全球競爭力。

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總統提到，面對多年來僅見的全球經貿挑戰，他請卓榮泰和團隊在最短的時間，就整體情勢與政府的整備工作向國人做完整說明，也持續與產業緊密聯繫，一切以給產業最大支持，穩定經濟情勢為目標。

總統強調，對於這項關稅措施諸多不合理之處，他也請卓榮泰指示相關部門，持續與美方強力交涉，務必維護國家的利益。（編輯：林克倫、張若瑤）1140403

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