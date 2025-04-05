總統邀產業座談因應美關稅、布局中長期戰略 業界認同不急掀牌

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（中央社記者溫貴香台北5日電）因應美國總統川普對台課32%關稅，總統賴清德今明兩天分別邀請ICT產業、傳統產業及中小微型產業代表聽取第一線意見。據轉述，與會者贊同政府就手上籌碼談判，不急著掀牌，謀定而後動，先提出產業安心方案，官邸登場的產業座談目的在設立中長期因應戰略布局。

因應美國對等關稅，賴總統分批邀集產業代表到官邸開會，面對面討論。下午3時第一場共ICT（資通訊）業者十多位企業代表齊聚官邸；明天登場則是傳統產業與中小微型產業代表進行第二場企業座談，業界當面向總統與行政院長卓榮泰表達第一線業者看法與需求。

黨政人士表示，卓榮泰率領團隊昨天在行政院舉行兩小時記者會，聚焦說明美對等關稅對台灣產業衝擊以及宣布880億協助方案，策略目標在於第一時間優先穩定產業信心，同一時間府院多管齊下，分進合擊。今天週末卓榮泰再度邀集中央銀行、金管會、財政部等相關首長開會，並報告金融措施，針對連假後的台股與產業因應進行進一步詳細討論。

據轉述，下午由總統召集產業代表，進入官邸與府院詳細溝通因應之道，產業代表均就目前第一線市場觀察及產業因應需政府協助之處提出討論。這場會面，包括卓榮泰也陪同參加。

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據了解，與會者均認同要立足台灣、布局全球，目前儘管各國因應方法不同，有報復、低頭或部分妥協，但每個國家狀況不同，且美方也未有最終定論，需要再觀察，贊同政府就手上籌碼同步進行談判，不急著掀牌，先提出產業安心方案，謀定而後動。

出席的企業代表包括宏碁集團創辦人施振榮、友達集團董事長彭双浪、鴻海集團董事長劉揚偉、仁寶集團董事長許勝雄、和碩集團董事長童子賢、華碩集團共同執行長胡書賓等人。（編輯：林興盟）1140405