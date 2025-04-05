對等關稅關鍵談判期 中經院長4建議：勿幻想特殊待遇

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，對等關稅將於4月9日生效，在這關鍵談判期間，中經院長連賢明提出4點建議，強調「千萬避免與美國對抗」，且不要預期台美友好可以有特殊待遇，而是爭取公平競爭的區域性待遇，避免在全球供應鏈中失去優勢。

美國總統川普（Donald Trump）宣布對各國實施對等關稅，其中對台灣課徵稅率為32%。行政院對此表示，這項稅率強烈不合理，並未實際反映台美經貿實際狀況，政院感到高度遺憾，行政院長卓榮泰已經指示與美國嚴正交涉。行政院也在4日下午召開記者會說明因應策略。

對等關稅對台灣經濟產業衝擊甚鉅，政府如何與美國談判、協商，備受矚目。中華經濟研究院長連賢明認為，關於稅率「大家不用去爭論到底合不合哩，基本就是不合理。要逼你去談判才是真的用意」，他並於臉書發文提出4點建議，第一就是「千萬避免與美國對抗」，台灣不應試圖與美國進行對等報復。

連賢明認為，台灣可在言辭上表達對美國課徵不合理關稅的不滿，但切勿仿效中國提高對美國產品的關稅，更不應以限制半導體出口作為談判籌碼。無論是經濟規模、對美順差，或整體國家安全的重要性，台灣都無法與美國對等叫牌。尤其川普個性強烈、好惡分明，對於不滿與挑戰常有強烈回應，貿然喊價將可能導致不利結果。

第二，針對美方關切議題推動結構性改革。美國長期對台灣貿易結構不滿，例如農產品市場准入、車輛關稅與服務業開放等問題，均列入其年度貿易評估報告；台灣應視此為契機，主動進行改革，特別是針對美方關切項目推動制度調整，並藉此為未來加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）鋪路。

第三，關注對等關稅中豁免項目的爭取。在世界貿易組織（WTO）架構下，多數電子產品因資訊科技協定（ITA）享有免稅待遇，這使得目前台灣對美出口商品中約75%無需繳納關稅。

然而，川普政府推動的對等關稅為求快，制度採取以「國家」為單位徵稅，忽略產品多為中間財的特性，目前細節尚未明朗，預計相關規定將於5月實施。

連賢明認為，在此背景下，台灣應主張電子零組件的特殊性，爭取豁免或較低稅率待遇，此舉不僅對出口導向型產業有重大影響，也可降低美國消費者的通膨壓力。舉例來說，若iPhone售價因關稅上漲100至200美元，將對川普形成政治壓力。

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第四則是台灣應爭取公平競爭的區域性待遇，而非幻想特殊優惠。

連賢明解釋，台灣不能預期因美台友好就能獲得零關稅或最低稅率待遇，談判重點應放在確保台灣與日本、韓國等同類型競爭國擁有相近稅率，避免台灣在全球供應鏈中失去競爭優勢。更重要的是，台灣在人工智慧（AI）產業硬體供應鏈中扮演關鍵角色，若課徵過高關稅，不僅損害台灣利益，也將提高美國AI產業發展成本，對美國自身長期競爭力不利。（編輯：林興盟）1140405