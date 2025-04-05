抗川普關稅大刀 中國先反擊歐亞料跟進

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普2日宣布的關稅震撼全球。美媒分析，中國4日率先公布反擊措施，料歐盟與亞洲在權衡的同時後續也將有所回應，關稅大刀既把盟友推往對手一方也不利共和黨選情。

川普2日宣布對180多個國家地區的銷美商品廣課10%基準關稅，更對其中約60國祭出高額對等關稅，像歐盟將被課20%、中國34%、越南46%、台灣32%、日本24%、南韓26%、泰國37%、瑞士32、印尼32%、馬來西亞24%。

中國開反擊第一槍 擴大稀土管制增美產業風險

中國政府宣布從4月10日起對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅，稅率對標川普的對等關稅。

中方另宣布即日起管制釤、釓、鋱、鏑、鈧等7類稀土相關物資出口；將11家美國軍工企業列入不可靠實體清單、16家美國實體列出口管控名單；立案調查原產美國、印度的進口相關醫用CT球管涉傾銷；宣布對美企杜邦中國集團展開反壟斷調查等措施。

美國財經媒體指出，中國去年對國防和科技業關鍵材料鍺、鎵實施管制，現擴大稀土出口管制清單料將衝擊美國一些關鍵產業。這些元素廣泛應用於光學雷射器、雷達、風力渦輪機的高性能磁鐵、噴射發動機塗層及新一代通訊技術。

新加坡南洋理工大學助理教授駱明輝（Dylan Loh）說：「中國推出反制的速度之快表明事前已深思熟慮，擬妥一系列適當反對策，拿捏過與不及之間的平衡。」

華爾街日報指出，經濟學界估計，這波對中國的對等關稅若連同川普今年稍早所加課以及他第二任之前美國所維持的關稅，將使銷美中國產品平均關稅稅率疊加至70%左右；據凱投宏觀（Capital Economics）估算，中國34%關稅反制將使銷中美國商品平均關稅升至50%。

歐盟反制考量一切選項 日本可能增加對中貿易

法國總統馬克宏呼籲歐洲企業別再赴美投資。歐盟表示，如果無法透過談判化解20%對等關稅，不排除一切反擊選項，其中包括對美國科技巨頭祭出更嚴監管措施，增加在歐營運難度。

美國財經新聞網CNBC報導，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，制定回應策略上，「歐洲手中牌很多，從貿易到技術再到我們的市場規模。所有工具都會擺在檯面上」。

貝倫堡銀行（Berenberg）首席經濟學家史密丁（Holger Schmieding）表示，鑒於歐盟是美國服務業和科技公司一大最重要市場，是歐盟「可以重創美國」的一種途徑。

荷蘭國際集團（ING）研究部全球宏觀經濟主管布茲斯基（Carsten Brzeski）表示，相關措施可能包括對大型科技公司實施更嚴格監管，或利用歐盟的反脅迫工具（ACI）推遲向美國公司發放營業執照、限制對方取得公共合約、限制對方智財權甚至徹底禁止在歐盟投資。

布茲斯基說，具體反制目標可能包括App商店、手機、雲端服務以及資料儲存等相關領域。但他也強調，打擊美國數位服務是歐盟貿易政策工具裡的「核武選項」，不僅無前例且可能引發美國更強烈報復。

日本前貿易談判代表羽生田慶介表示，川普的關稅政策恐逼日本望向其他國家以降低對美依賴，包括增加與中國的貿易。

中方反擊美紅州首當其衝 共和黨憂明年期中選舉

華盛頓郵報引述聯合國貿易統計資料（U.N.COMTRADE）與美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）數據指出，美國2024年向中國出口超過1430億美元商品，略低於2022年的1540億美元。數字不含對香港出口。

主要銷中商品包括油籽和大豆、玉米、小麥等穀物，按美中貿易全國委員會（USCBC）數據，這些產品在2022年約佔總出口額1/6。其他主要銷中商品還有石油、天然氣、含民航機零件在內的工業機械、肉品等。

中西部和西南部會在中國反擊裡受到最沉重打擊。美國農業部資料顯示，伊利諾、明尼蘇達和愛荷華州等中西部是美國大豆、玉米主要產地。北達科他和堪薩斯州生產大量出口到中國的小麥。新墨西哥、科羅拉多與德州等西南部則為油氣產業重鎮。

向來堅定支持川普的共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）警告，長期性的貿易關稅將推升通膨，對市場造成嚴重衝擊恐給美國經濟帶來巨大風險，可能使共和黨在明年期中選舉「慘敗」，讓民主黨奪回眾議院不說，連參議院都有可能翻盤。

美媒：川普關稅戰只會親痛仇快

華郵引述澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）東南亞項目主任巴頓（Susannah Patton）說：「關稅決策如此缺乏原則性、唐突且影響深遠，只會讓盟友覺得美國究竟是哪門子夥伴，且落中方口實：美國是不可靠、冷漠疏遠的夥伴，隨時會抽身走人。」

泰國朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）安全與國關研究所高級研究員蒂提南（Thitinan Pongsudhirak）說：「我們都懵了，現在當美國盟友比當美國對手還慘。當對手時至少心裡有譜，做盟友卻被當成敵手對待簡直出乎意料，這很糟。」

華爾街日報以社論「美國關稅正中習近平下懷」（U.S. Tariffs Make Xi Jinping's Day）批評，川普的全球關稅戰是給習近平的戰略大禮。

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社論稱這無疑給習近平難以置信的好運。川普斬斷原本聯繫起世界各地、足以抗衡北京的經濟與戰略聯盟紐帶，時機點又恰逢許多國家開始重新審視他們與中國經濟關係的關鍵時刻。

文末以加拿大總理卡尼（Mark Carney）的話總結全球此刻情緒，稱長達80年經濟唯美國馬首是瞻的時代已盡，「與美國持續深化整合這種舊日關係已結束。這雖是悲劇，但也是新現實」。（譯者：陳亦偉）1140405