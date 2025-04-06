美議員：若關稅害經濟差 2026期中選舉共和黨恐遭血洗
2025/4/6 16:38（4/6 16:53 更新）
（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）今天警告，如果川普的「解放日」關稅導致經濟衰退，2026年期中選舉共和黨同僚恐遭「血洗」。
克魯茲還警告，川普的關稅如果長期持續，引發全球對美國商品的報復，可能引爆全面貿易戰，屆時「會摧毀國內就業機會，對美國經濟造成實質傷害」。
他說：「一百年前，美國經濟沒有足夠的槓桿來產生我們現在所產生的影響，我擔心，政府內部有人希望看到這些關稅永遠持續下去。」
克魯茲昨天在其Podcast節目Verdict發表的上述評論更凸顯出，對進口商品徵收全球「對等」關稅，連共和黨人都深感不安。
克魯茲在podcast警告，長遠來看，關稅和貿易報復可能會把美國推向「衰退，特別是嚴重衰退，2026年很可能會是一場政治血洗」。
克魯茲說：「你會看到民主黨控制眾議院，甚至可能是由民主黨控制參議院。」
克魯茲警告：「如果我們正處於經濟衰退，人們深受其害，他們就會懲罰執政黨。」他還說，他不認同白宮關稅會讓「經濟蓬勃發展」的立場。
他說，如果「地球上所有其他國家」都對美國徵收報復性關稅，而川普所謂的對等徵稅仍然存在，「結果會非常可怕」，「那會摧毀國內的就業機會，並對美國經濟造成實質傷害」。
儘管如此，克魯茲還是向政府遞出橄欖枝。
透過 Google News追蹤中央社
他說：「我希望這件事能成功…但我對成功的定義可能與白宮的定義不同。」他說，他對成功的定義，「是大幅降低國外關稅，進而讓美國關稅大幅降低」。
「那對美國工人、美國企業、美國成長、美國繁榮來說都是成功，那是很棒的結果。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1140406
延伸閱讀川普揮關稅大刀 看懂歐亞可能反制手段、對美國自身衝擊華府10萬人上街抗議川普政策 憂關稅推升物價高舉Hands Off標語美關稅衝擊盟友 德媒：川普將台日韓歐推向中國懷抱川普對全球祭對等關稅 華郵：公布前3小時才敲定計算公式美中關稅戰 BBC：雙方互相掐脖子都不退縮
- 美議員：若關稅害經濟差 2026期中選舉共和黨恐遭血洗2025/04/06 16:38
- 2025/04/06 16:28
- 2025/04/06 16:27
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
卓榮泰邀3黨共商國是 民眾黨團願出席反映人民心聲