美關稅衝擊盟友 德媒：川普將台日韓歐推向中國懷抱

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（中央社記者林尚縈柏林6日專電）德國「明鏡周刊」報導，中國正藉著美國總統川普向全球課徵「對等關稅」、引發國際不滿契機扭轉形象，扮演自由貿易守護者角色。專家警告，若美方持續向盟友經濟施壓，將把台灣、日本、南韓與歐盟等夥伴國家推向中國懷抱。

川普（Donald Trump）日前宣布對全球課徵10%至50%「對等關稅」，強調此舉是為反制各國長期不公平貿易行為，關稅大刀不僅針對對美貿易順差最大的中國，也劈向以出口導向經濟為主的台日韓與歐盟等美國盟友。

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）本期封面以「掠奪騎士」（Der Raubritter）為題，形容川普如同中世紀向商旅以近乎搶劫方式徵收過路稅的地方領主，以單邊主義方式破壞國際貿易秩序。

其中標題為「邪惡的美國，善良的中國」（Böses Amerika, gutes China）文章指出，北京正利用國際社會對川普破壞性關稅政策的憤怒，擴大自身影響力。

文中援引耶魯大學經濟學者、中國問題專家羅奇（Stephen Roach）觀察，認為「世界顛倒了」。羅奇指出，川普關稅政策將導致美國「喪失作為自由世界道德支柱的地位」，另一方面，中國則藉此契機改善國際形象、填補美國空缺。

柏林智庫「墨卡托中國研究中心」（MERICS）也指出，中國巧妙利用川普讓美國看起來像是全球經濟秩序破壞者的時機，拉攏歐洲與亞洲的企業與政府。

日前中國國家主席習近平即在北京接待輝瑞（Pfizer）、豐田（Toyota）、賓士（Mercedes-Benz）等多家跨國公司領袖時，暗指美國正強迫企業做出違反經濟原則的決定。

近年中國因大規模補貼電動車等產業，造成不公平競爭飽受國際批評，如今在川普「助力」下，輿論焦點已轉向華府。

以歐盟為例，「明鏡周刊」指出，川普重返白宮後，布魯塞爾的對中策略已出現變化，不再以「去風險化」（de-risking）為主軸，而轉向「重新平衡」（Rebalancing）。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今年1月在世界經濟論壇（WEF）說，歐中應在可行領域擴大貿易與投資，以恢復經濟均衡。

此外，中國外長王毅也於2月慕尼黑安全會議（MSC）上提議，與歐盟合作投資全球南方國家（Global South），並釋出可能重啟「中歐投資協定」訊號。協定自2020年達成初步共識後，因人權爭議遭擱置至今。

曾任職多家德國重要經濟研究機構、現為奧地利經濟研究所（WIFO）所長的菲爾博邁爾（Gabriel Felbermayr）在周刊另一篇專訪中進一步示警，川普的關稅政策不僅會造成「近百年來全球經濟最大的關稅衝擊」，更將對美國地緣政治布局產生反效果。

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他直言這項政策的最大矛盾在於，美國不僅對中國加徵關稅，也同樣懲罰台灣、日本、南韓與歐盟等盟友，最終恐促使這些國家投向中國懷抱，轉而加深與中國的經濟合作。

菲爾博邁爾認為，不管從經濟還是政治邏輯，都看不出川普的關稅政策，能如何強化美國在與中國的戰略對抗中取得優勢，「最終的結果可能是，美國在全球經濟中愈加孤立，而中國則成為這場美國對全球關稅戰的最大受益者」。（編輯：張芷瑄）1140406