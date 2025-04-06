美對等關稅衝擊 政院：7日下午邀立院朝野會商

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（中央社記者高華謙台北6日電）美國宣布對台課徵32%對等關稅，行政院將針對農工產業推出新台幣880億元協助方案。政院今天表示，明天下午2時邀朝野各黨團在政院會商，已獲正面回應，並邀立法院長韓國瑜出席，期待政院策劃9大面向20項措施獲立院支持。

美國總統川普宣布對台課徵32%對等關稅，行政院長卓榮泰4日宣布，為協助農工產業將推出880億元協助方案，將主動邀請國會朝野共商國是，期盼能以最大共識、最快速度編列特別預算。

行政院發言人李慧芝今天透過新聞稿表示，卓榮泰已請幕僚單位向朝野各黨團發出邀約，希望在明天下午2時於行政院順利進行會商，目前已接獲各黨團正面回應，卓榮泰並邀立法院長韓國瑜一同出席會議，也期待政院策劃9大面向20項措施能夠獲得立法院支持，在全球經貿震盪時，一起做台灣產業界後盾。

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對此，國民黨團總召傅崐萁今天下午表示，國難當前，藍營黨團三長將全數出席會議，只要有實質可行的政策方案，國民黨團都願意協助推動，共度難關。

民眾黨團總召黃國昌說，民眾黨秉持創黨價值，「堅守國家利益高於政黨利益」理念，在國家遭逢重大變故之際，願不計形式、承擔責任，出席卓榮泰邀集的會議，反映人民心聲。（編輯：林克倫）1140406