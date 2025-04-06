對等關稅空襲台股 證交所7日上午說明因應措施

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（中央社記者曾仁凱台北6日電）美國總統川普宣布對等關稅引爆全球股災，台股因清明節連假休市逃過一劫，惟市場預期7日台股開盤賣壓恐大舉出籠，主管機關、券商如臨大敵，休假期間提前展開危機總動員，證交所將於7日上午8時召開「資本市場因應措施說明會」。

期交所今天傍晚發出新聞稿指出，因應美國關稅政策國際行情衝擊，期交所將加強監控期貨市場相關訊息及盤中行情波動，機動調整動態價格穩定措施運作，降低不合理價格發生機率，以穩定市場交易。

另期交所將調整造市者相關報價規定，促請業者積極提供流動性，又期貨商若有處理交易人部位需求，必要時可透過市場詢價。

此外，期交所提醒交易人預做準備，強化資金控管，及時關注帳戶保證金情形，下單前務必注意市場委託情形。

期交所表示，現行整體市場保證金水位平均約為應存原始保證金3.5倍，但面對市場波動可能加劇，已就各交易人帳戶進行市場風險壓力測試，通知期貨商注意客戶保證金帳戶情形，提醒結算會員預作保證金準備，強化相關風控措施。

另外證交所也發出採訪通知，7日上午8時將在台北101大樓1樓的證交所資訊展示中心，召開「資本市場因應措施說明會」，由證交所董事長林修銘接受採訪。

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美國2日宣布對等關稅，立刻引發全球經濟震撼，3日、4日短短兩個交易日，美國道瓊工業指數從42225.32點跌到38314.86點，下跌3910.46點，跌幅9.26%。另外以科技股為主的那斯達克指數兩天跌幅11.43%，費城半導體指數跌幅更高達16.73%。

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