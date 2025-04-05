知情人士：已派員赴華府交涉 將加大關稅談判力道
2025/4/5 13:29（4/5 13:42 更新）
（中央社記者賴于榛台北5日電）美國總統川普宣布對台課徵32%對等關稅，總統賴清德日前表示將與美方強力交涉。知情人士今天說，政府已派員赴華府針對對等關稅議題進行交涉，且會增加談判方案內容與加大談判力道。
金融時報（Financial Times）報導指出，台灣國安會秘書長吳釗燮率團訪美，與川普政府官員進行「特殊管道」下的秘密對話，團員也包含外交部長林佳龍。
針對美國實施對等關稅，賴總統曾說，這項關稅措施有諸多不合理之處，他請行政院長卓榮泰指示相關部門，持續與美方強力交涉。今天金融時報的報導，引發關注台灣是否已派員赴美交涉。
知情人士回覆記者提問時表示，確實已派員赴美國華府進行交涉，將增加要交涉的方案內容與加大談判力道。至於交涉人員是否就是吳釗燮及林佳龍等人，知情人士未有進一步說明。
知情人士強調，面對對等關稅衝擊，政府最重要2項任務就是穩定產業面，以及持續跟美方交涉，無論如何都要爭取到對產業最公平的狀況。
至於談判籌碼為何，知情人士說，談判必須雙方持續協商，是一個有往有來、動態的過程，不宜對外說明。
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有關對美協商重點，行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮昨天曾經說明，台美產業貿易結構互補，將從建構台美高科技戰略夥伴關係，尋求台美雙方貿易平衡的合理性；將從業者國際布局需求赴美投資、台灣原物料需求的採購（如農訪團），處理美方關切貨品貿易逆差問題。
楊珍妮指出，台灣也會說明，美國農業對台灣其實享有貿易順差，且農業對台灣糧食安全具重要性，應平衡納入計算對等關稅。（編輯：謝佳珍）1140405
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