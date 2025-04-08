新關稅衝擊？外交部：台美關係獲跨黨派支持溝通順暢

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（中央社記者楊堯茹台北8日電）美國將祭出32%對等關稅，這對台美關係發展的衝擊，外交部發言人蕭光偉今天表示，台美關係獲美國跨黨派支持，也是多面向的密切合作夥伴，且台美溝通管道非常暢通，將持續就彼此關切議題保持密切溝通。

因應美國對等關稅，總統賴清德6日透過影片向國人發表談話，強調台灣沒有計劃採取關稅報復，將採取5項策略，包括台、美雙方談判從「零關稅」開始談起。路透社報導指出，白宮已證實台灣聯繫美方。

外交部上午舉行例行記者會，媒體詢問，外交部是否擔憂台美關係發展，受到川普（Donald Trump）政府對等關稅措施影響。

外交部發言人蕭光偉強調，台美關係獲得美國跨黨派共識以及支持，特別是在貿易投資、半導體、關鍵供應鏈、健康、科技、教育以及人文交流，都是密切合作的夥伴。

蕭光偉指出，外交部會持續致力強化台美之間的經濟韌性，而雙方有非常暢通的溝通管道，也會持續就彼此關切議題保持密切溝通。

媒體另關切，因應美國政府新關稅措施，外交部目前工作重點。

蕭光偉表示，賴總統、行政院長卓榮泰，以及相關主管機關都已有對外說明。外交部將持續配合行政院及相關部會，加強對美溝通工作，並強化與各國的經貿關係。

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有關白宮證實已與台灣建立聯繫，蕭光偉引述外交部長林佳龍上午受訪內容，賴總統已指示透過談判方式爭取改善，由行政院副院長鄭麗君領導的談判團隊進行，不管是降低關稅，或是投資採購，特別是美方關心的非關稅貿易障礙，政府準備各種方案，只要確定談判時間及方式，隨時可以與美方進行談判。

至於金融時報報導國安會秘書長吳釗燮和外交部長林佳龍已赴美談關稅，蕭光偉表示，外交部沒有評論。（編輯：翟思嘉）1140408