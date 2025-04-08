因應對等關稅 林佳龍：準備各種方案隨時與美談判

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（中央社記者郭建伸台北8日電）因應美國對等關稅衝擊，總統賴清德指示將赴美談判。外交部長林佳龍今天受訪表示，有關談判內容，不管是降低關稅，或是投資採購，特別是美方關心的非關稅貿易障礙，政府準備各種方案，隨時可與美國談判。

因應美國對等關稅，總統賴清德6日透過影片向國人發表談話，強調台灣沒有計劃採取關稅報復，將採取5項策略，包括台、美雙方談判從「零關稅」開始談起。路透社報導指出，白宮已證實台灣聯繫美方。

立法院今天繼續進行施政總質詢，林佳龍在進入議場前接受媒體訪問。

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媒體詢問，白宮證實台灣與美方建立聯繫，目前政府赴美談判的進度為何。

林佳龍表示，賴總統在關稅談判指示由行政院副院長鄭麗君領導團隊，有關談判內容，不管是降低關稅，或是投資採購，特別是美方關心的非關稅貿易障礙，政府準備各種方案，只要確定談判時間及方式，隨時可以與美國進行談判。（編輯：張均懋）1140408