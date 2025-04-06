5策略5作法 總統：擴大對美採購投資打造「台灣加1」

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（中央社記者葉素萍台北6日電）總統賴清德今天說，將採取5項策略因應美國對等關稅政策，包括談判關稅從比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起；擴大對美採購以降低貿易逆差；除了台積電加碼投資，其他產業，例如電子、資通訊、石化及天然氣等，都可以加碼投資美國。

賴總統透過影片向國人發表談話指出，在維護台灣經濟持續發展目標下，將採取5項策略因應美國對等關稅政策。

總統說，策略一是透過談判，全力爭取改善對等關稅，有5點作法。首先，台灣已組成談判小組，由行政院副院長鄭麗君領軍，成員包括國安會、經貿談判辦公室、行政院相關部會，以及學界、業界。談判關稅可以從比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起。

總統說，將擴大對美採購以降低貿易逆差，行政院已完成盤點對農、工、石油、天然氣等產品的大量採購計劃，國防部也已提出軍事採購清單，各項採購都積極進行。

賴總統表示，將擴大對美國投資，目前台灣累計對美國投資金額已超過1000億美元，創造約40萬個工作機會，未來，除了台積電加碼投資，其他產業，例如電子、資通訊、石化及天然氣等產業，都可以加碼投資美國，深化台美產業合作。

他說，台灣政府協助整合出「台灣投資美國隊」，也期盼美國對等整合「美國投資台灣隊」，讓台美經貿合作更緊密，共創未來的經濟黃金時代。

賴總統表示，將排除非關稅貿易障礙，非關稅貿易障礙是美國評估貿易夥伴對美貿易是否公平的指標，因此，將積極解決已經存在多年的非關稅貿易障礙，讓談判更加順利；此外，將解決美方長期關切的高科技產品出口管制，以及低價傾銷商品違規運轉，也就是洗產地的問題。

賴總統說，策略二是提出產業支持計劃，針對國內受衝擊影響的產業，尤其是傳統產業及中小微型企業，給予及時必要支持與協助，行政院長卓榮泰已經於4日率領團隊公布9大面向，20項措施。未來會針對各個產業不同影響與特殊性給予支持，協助創新升級轉型。

總統表示，策略三是提出中長期經濟發展計劃，這也是突破未來經濟挑戰的根本途徑。政府將積極和友盟國家合作，開拓多元市場，強化產業上、中、下游整合，讓台灣產業生態系更完整，推升產業升級轉型。善用半導體製造、IC設計、資通訊產業、以及智慧製造等產業優勢，打造台灣成為人工智慧島，推動食衣住行以及軍工、安控、次世代通訊、大健康等應用產業的發展，邁向智慧、永續、繁榮的新台灣。

賴總統說，策略四是台灣加1，也就是台灣加美國的新布局。「立足台灣，布局全球，行銷全世界」是台灣的國家經濟發展戰略，其中最重要的是立足台灣，台灣一定要站穩腳步，不因為這次風波而動搖。

總統表示，政府會獎勵投資，鬆綁法令，持續改善台灣投資環境，積極滾動解決水、電、土地、人力、人才問題，協助企業根留台灣，加碼投資台灣。也要幫台商海外生產基地做必要調整，形塑台灣加1，也就是國家經濟發展戰略將調整為「立足台灣，布局全球，加強美國，行銷全世界」。利用供應鏈的新布局，加強台灣產業和美國產業合作，也進一步進入美國市場。

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他說，策略五是開啟產業傾聽之旅，產業不分類別，不管大小，美國一旦開徵對等關稅，不論多少都會帶來衝擊，他和卓榮泰率領的團隊，將分頭傾聽業界的心聲，隨時解決問題，也讓政策更符合需求。

賴總統指出，面對當前挑戰，政府會和民間攜手合作，行政院的對策也希望立法院不分朝野都能夠支持，為台灣經濟打開更寬闊出路。（編輯：楊蘭軒）1140406