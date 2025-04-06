美對等關稅衝擊台股 金管會推首波救市措施

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（中央社記者蘇思云台北6日電）美國宣布對等關稅措施，引發市場震撼，外界擔心台股7日開盤恐面臨龐大賣壓。金管會今天晚間宣布，自4月7日起至4月11日，調降每日盤中借券賣出委託數量，以及調升融券保證金成數等穩定措施。

美國總統川普對超過180個國家提出對等關稅，多國股市近日慘遭血洗，美國股市4日也以暴跌收盤，創下連續2天超過1500跌點的新紀錄，總計約6兆美元（約新台幣198.6兆元）市值蒸發。

外界關注台股7日恐面臨龐大賣壓，行政院長卓榮泰今天上午在官邸再次召開會議，邀金管會主委彭金隆、證交所董事長林修銘等人開會，針對過去台股跌幅較大的狀況進行分析，並對未來股市可能情形進行沙盤堆演。

金管會晚間發布新聞稿指出，近期美國公布對等關稅相關措施後，造成國際股市大幅震盪，金管會在清明連假休市期間，仍持續掌握國際金融情勢及國際股市變化，並對各種方案進行妥善研擬，以利適時採取必要措施。

金管會指出，由於美國對等關稅政策連日造成各國股市巨幅下跌，且適逢台股連假期間休市並未同步反應，加上國際市場資訊尚未完全明朗，勢必對台灣資本市場穩定，產生諸多重大不確定變數。又國際貿易及關稅課徵問題錯綜複雜多變，在許多資訊尚未明朗前，為維持股市穩定並兼顧投資人權益，金管會宣布自4月7日起至4月11日止採行下列暫行措施。

第1，投資人經證券金融事業或證券商同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值之其他多元擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。

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金管會指出，第2，調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量的30%調降為3%，但證券商因發行認售權證、指數投資證券、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求、或證券商擔任股票造市者提供買賣報價或避險需求的借券賣出，得不受限制。

第3，上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數由90%調整為130%。在前述期間，金管會仍將持續關注國際金融情勢變化，及國內資本市場狀況，適時調整上述相關股市穩定措施。（編輯：楊蘭軒）1140406