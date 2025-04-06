川普揮關稅大棒 美官員：逾50國已與白宮聯繫展開談判

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）今天表示，自美國總統川普宣布關稅政策以來，已有逾50個國家與白宮聯繫，展開貿易談判。

哈塞特接受美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）訪問時，否認川普（Donald Trump）以關稅作為策略打擊金融市場迫使聯邦準備理事會（Fed）降息。他表示，不會對聯準會做出「政治脅迫」。

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此外，哈塞特還告訴該節目，川普的關稅措施迄今已促使「逾50個」國家與白宮聯繫，展開貿易談判。

有別於其他經濟學家的看法，哈塞特指出，他預計消費者不會受到太多打擊，因為出口商可能會降價。（譯者：陳正健）1140406