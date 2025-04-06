華爾街日報：美中乏溝通中方頻碰壁 恐相互報復難重啟談判

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（中央社台北6日電）美媒報導，川普回任美國總統後，中國試圖與華府建立溝通管道，包括駐美大使謝鋒求見富商馬斯克等均告失敗。如今川普宣布34%的對等關稅已令中國沮喪及憤怒，美中缺乏溝通未來很可能使兩國陷入相互報復的循環，短期內很難重啟談判。

華爾街日報報導，華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）中國研究中心主任何瑞恩（Ryan Hass）表示，現在主導美中關係的是川普（Donald Trump）政府，北京幾乎完全處於被動狀態。而報導更形容，目前無論是誰在掌控美中關係，都不是北京。

報導指出，川普1月回任以來，無論中方高級官員如何試圖與他的團隊接觸，都吃了閉門羹。為中方提供諮詢的人士透露，中國駐美大使謝鋒曾試圖和馬斯克（Elon Musk）接觸，但未能如願。由於馬斯克主導的特斯拉（Tesla）有半數電動車在中國生產，北京曾希望馬斯克協助制衡川普團隊中的對中鷹派。

除了謝鋒求見馬斯克未果，這名人士還指出，中國外交部長王毅今年2月在紐約出席聯合國會議期間，曾尋求與白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）會面，但未獲川普團隊同意。

報導提到，王毅與美國前總統拜登（Joe Biden）任內的白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）曾有聯絡管道。但川普上任後，中方官員與拜登政府官員互動時常見的趾高氣昂，已不復見。

至於美國其他商界領袖，包括中國領導人遇到困難時常求助的華爾街金融界人士，如今都認為充當中國與美國的中間人沒什麼好處。一名美商高層就直指，「誰想扮演這個角色？沒人想要」。

報導說，中國商務部長王文濤2月間曾致信美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），都未獲積極回應。然而，葛里爾3月間就曾與中國國務院副總理何立峰視訊通話，因為何立峰是王文濤的上司，也是中共總書記習近平的親信。

這項報導指出，川普團隊只想和習近平身邊最親近的人馬接觸，例如中共中央辦公廳主任蔡奇，但中國方面並不願意，認為美方這種即興作法會帶來無法接受的政治風險。中國難以跳脫正式外交禮儀的思維模式，並不符合川普團隊的模式。

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對於川普向中國加徵34%對等關稅，華府智庫彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）高級研究員鮑恩（Chad Bown）指出，這代表美國對中國商品徵收的平均關稅將達76%，是川普2018年對中國發動首波貿易戰前的20倍以上。

報導提到，在試圖與華府建立溝通管道均告失敗下，川普對中國加徵34%對等關稅，中國與美國對話的期待已轉為沮喪及憤怒。美中雙方缺乏溝通目前並沒有緩解的跡象，兩國未來很可能會陷入相互報復的循環，短期內很難啟動談判。（編輯：邱國強）1140406