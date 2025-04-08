中國傳6招反制美國 考慮暫停芬太尼合作、禁美國電影

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（中央社台北8日電）美國總統川普威脅要對中國再加徵50%關稅，中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」今天發文稱，中國已準備至少6大招再反制美國，包括禁止美國禽肉、電影進口，限制美公司參與採購及暫停芬太尼合作。

「牛彈琴」文章表示，有關具體對美關稅反制措施，中方已經準備了至少6大招。

一、大幅加徵美大豆、高粱等農產品關稅。因應近期美方霸凌行徑，中方正考慮大幅加徵美大豆、高粱等農產品關稅。

二、禁止美禽肉輸中國。鑑於美國頻繁爆發禽流感，相關方面強烈建議中方禁止進口美國禽肉，確保中國人民食品安全。

三、暫停中美芬太尼合作。美方根本無視中方出於人道主義的幫助，不但不理解中方誠意和善意，還作出各種抹黑、甩鍋、推責的行為，已嚴重損害中美芬太尼合作的基礎。

四、服貿領域反制措施，包括限制美國公司參與採購、限制法律咨詢等業務合作。美對中服務貿易長期順差，美國政府所謂對等關稅無疑給美國當下擁有巨額順差的服務業出口帶來嚴重危機。

五、禁止進口美國電影。專家透露，鑑於美方威脅升級對中國的關稅，有關部門正在研究減少、甚至禁止進口美國電影。

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六、調查美企在中國的智慧財產權獲益情況。鑑於美相關企業在中國獲得巨大壟斷利益，有關部門研究對上述情況展開調查。

文章表示，「我們沒有關上談判大門，但也不會心存僥倖，而是做好應對衝擊的各種準備」，關稅戰給美國帶來的風暴才剛開始。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1140408