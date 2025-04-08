關稅戰下 中國傳反對Shein將部分生產移到境外
2025/4/8 14:46
（中央社台北8日電）彭博今天引述消息人士表示，中國快時尚零售商希音（Shein）將部分生產轉移到中國境外的計畫，遭到中國政府反對。面對美國總統川普不斷將關稅升級，中國試圖阻止製造業外流。
報導表示，中國商務部已與希音及其他公司接觸，建議他們不要透過向其他國家採購來達到供應鏈多元化。
報導表示，中國政府是在川普（Donald Trump）宣布對等關稅前提出這些要求。生產轉移到海外帶來的失業威脅，已成為中國政府非常關心的問題。
報導表示，目前未知中國商務部接觸了其他哪些公司。
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報導表示，許多中國企業透過將生產轉移到海外，避開川普第一任期內對中國徵收的關稅。中國商務部的行動表明，中國不樂意看到類似情況。
希音沒有回應路透社的置評請求。（編輯：陳鎧妤/朱建陵）1140408
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