川普一舉加徵84%關稅 中國向WTO控告美國
2025/4/9 19:41（4/9 20:10 更新）
（中央社記者謝怡璇北京9日電）美國總統川普8日喊出對中國再加徵50%關稅，今天連同34%對等關稅一併生效，美國今年對中國累計課徵104%關稅。中國商務部今晚宣布，中國將在世界貿易組織（WTO）爭端解決機制下，控告美國最新的加徵關稅措施。
中國商務部今晚宣布，美國在對等關稅措施基礎上，宣布對中國產品再加徵50%關稅。中國為此在WTO爭端解決機制下，控告美國最新的加徵關稅措施。
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中國商務部新聞發言人表示，美方對等關稅措施嚴重違反世界貿易組織規則，此次再加徵50%關稅，是錯上加錯，凸顯美方措施的單邊霸凌本質。中方將根據WTO組織規則堅定捍衛自身合法權益，堅定維護多邊貿易體制和國際經貿秩序。
美國總統川普今年2、3月一共對中國銷美商品加徵20%關稅。4月2日又宣布對中國課徵34%對等關稅，加上昨天又宣布再對中國加徵50%關稅同在今天生效，今年美國對中國加徵的關稅累計高達104%。（編輯：邱國強）1140409
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