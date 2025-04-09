川普最新行政命令 美國對中國及香港小額包裹關稅增至90%
2025/4/9 12:03（4/9 13:24 更新）
（中央社台北9日電）據國家廣播公司新聞網（NBC）今天報導，美國總統川普簽署行政命令，對從中國進口、價值800美元或以下小額包裹加徵關稅，從貨值的30%增至90%。據港媒報導，措施5月2日生效，同樣適用於香港。
NBC報導，川普今天簽署了一項行政命令，將對從中國進口、價值低於800美元的小額包裹加徵關稅，以回應中國對從美國進口商品徵收34%的報復性關稅。
報導表示，中國輸美價值低於800美元的貨物，將面臨相當於其價值90%或75美元的關稅，比川普上週設定的30%或25美元的關稅增加。
此前從中國大陸及香港進口美國、價值低於800美元的貨物可免關稅。
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據明報等港媒報導，此措施於5月2日生效，同樣適用於香港。
白宮此前表示，中國對美國對等關稅採取報復措施「是個錯誤」，川普將對中國進口產品再課50%關稅，累計加徵稅率將達104%，9日生效。（編輯：陳鎧妤）1140409
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