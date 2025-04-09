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白宮：對中國加徵關稅累計稅率達104% 自4/9生效

2025/4/9 03:19
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（中央社記者侯姿瑩華盛頓8日專電）白宮今天表示，中國對美國關稅採取報復措施「是個錯誤」，美國總統川普將對中國進口產品再課50%關稅，加徵關稅的累計稅率將達104%，預計9日生效。同時，川普也指示團隊與有意願和美國談判的國家，協商「特製」貿易協議。

川普（Donald Trump）2日宣布將對多國課徵對等關稅，預定9日上路。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天下午在記者會回應媒體提問表示，川普不考慮延後實施，預期新一輪關稅措施將如期生效。

各國領袖紛紛希望趕在對等關稅生效前與美國進行協商，川普昨天在白宮和來訪的以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面，也已先後與日本首相石破茂、韓國代理總統韓悳洙通話。

對於媒體詢問，川普會在什麼條件下與中國國家主席習近平通話討論關稅議題，李威特表示，川普相信，中國希望與美國達成協議、中國也必須與美國達成協議。中國提出報復措施是個錯誤，「當美國被打，總統會更用力回擊」。

她指出，這就是為什麼對中國加徵的104%關稅將在9日凌晨生效的原因，川普相信，習近平和中國希望達成協議，只是不知道該如何開始。川普還說，若中國為了達成協議而聯絡美國，他將會非常寬容（gracious），但會做出對美國人民最有利的事情，「中國必須先打電話來」。

川普今年2、3月對中國銷美商品加徵20%關稅後，本月2日又宣布要對中國課徵34%對等關稅。北京隨後也宣布將對美國進口商品加徵34%關稅，預計10日生效。

川普昨天揚言，若北京不在8日前撤回報復計畫，「美國將對中國徵收50%額外關稅」。李威特證實，加徵的50%關稅將於4月9日生效。

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另外，李威特透露，目前有將近70個國家聯絡美國，希望進行談判，有些外國領袖希望「今晚就飛到華府」進行協商。

她說，川普願意接電話進行談話，他也指示貿易團隊，對於每一個致電美國政府尋求達成協議的國家，都要制定「特製」（tailor-made）的貿易協議，每一份協議都應該根據該國市場、該國出口產品、美國進口等情況來「量身訂製」，確保對美國勞工和產業最有利的方案。（編輯：洪啓原）1140409

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