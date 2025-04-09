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台積電守住800元 台股早盤開低下跌近300點

2025/4/9 09:15（4/9 09:43 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者何秀玲台北9日電）美國總統川普對等關稅風暴來襲，國安基金昨天決議執行市場安定任務，台股今天早盤開低，來到18172.11點，下跌287.84點。權王台積電早盤守住800元，股價為816元，力守平盤。

其他權值股方面，鴻海跌破120到119元，聯發科下跌15元至1245元，廣達上漲4元至195.5元。

電子股下跌1.09%、金融股上漲0.58%，代表中小型股票的櫃買指數下跌3.51%。（編輯：張均懋）1140409

9日全球股市
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