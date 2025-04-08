台股帶量收黑772.4點史上第8大跌點 台積電守住800元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北8日電）川普對等關稅風暴來襲，台股今天延續跌勢，盤中一度重挫1051.87點，創史上第5大波動，上市櫃公司跌停家數縮減至770檔，內需及傳產類股撐盤，加權指數收18459.95點，下跌772.4點，為史上第8大收盤跌點，跌幅4.02%，成交值新台幣5489.51億元。

電子類股指數今天終場跌5.05%，成交比重約56%。金融、塑膠類股指數逆勢上揚，分別收漲0.53%、0.72%。

電子權值股台積電今天盤中最低下探797元，隨後低接買盤進場，終場收在816元，跌幅3.77%；鴻海吞下第2根跌停，收125元，廣達盤中觸跌停後打開，終場跌8.81%，收在191.5元。

內需概念股成為資金避風港，聯發國際終場大漲9.86%，聯華食強彈6.36%，統一漲5.1%，味王漲4.58%。

透過 Google News 追蹤中央社

傳產族群的公股銀行相對抗跌，兆豐金終場上漲7.59%，收38.25元；第一金勁揚5.53%，合庫金漲4.33%，彰銀終場上揚3.05%。

國泰證期顧問處協理蔡明翰對中央社記者表示，台股在清明連假後快速補跌，目前恐慌氣氛很高，今天爆量下跌後，還有部分中小型個股的籌碼仍在整理，接下來要觀察美股是否出現止跌回穩跡象，以及川普對等關稅9日實施後是否導致股市大幅波動。（編輯：張均懋）1140408