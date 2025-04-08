台積電挫32元收816元 鴻海再吞跌停創1年多新低

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（中央社記者張建中台北8日電）台積電今天開低震盪走高，跌勢收斂，力守800元關卡，收在816元。聯發科跌勢同步收斂，聯電更由黑翻紅。鴻海股價走勢依然疲弱，開低走低，再度以跌停作收，達125元，創下1年多來新低。

隨著美股那斯達克和費城半導體指數止跌回升，台積電等半導體股今天跌勢趨緩，台積電開盤跳空達797元，摜破800元關卡，不過在買盤湧入下，台積電一度攀升至843元，終場收在816元，下跌32元，市值約新台幣21.16兆元，影響大盤約257點。

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聯發科以1255元開出，盤中一度翻紅，達1300元，終場收在1260元，下跌35元。聯電收漲0.95元，收在41.7元。

鴻海走勢相對疲弱，開低走低，終場以跌停作收，達125元，下跌13.5元，爆出30多萬張大量。鴻海市值滑落至1.73兆元，低於聯發科的2.01兆元，落居台股第3位。（編輯：林家嫻）1140408