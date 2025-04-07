台股重跌2065點 證交所：936檔跌停股明禁止平盤下放空

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（中央社記者曾仁凱台北7日電）美國對等關稅風暴來襲，台灣證券交易所嚴陣以待。除了今天開盤前舉辦「資本市場因應措施說明會」，由董事長林修銘出面信心喊話，傍晚再發出新聞稿，呼籲投資人面對國際局勢引發市場波動，回歸基本面理性評估。

證交所新聞稿指出，川普政府宣布加徵關稅措施，引起全球股市劇烈震盪，台股今天下跌2065.87點，收在19232.35點，跌幅9.7%；不過今天外資逆勢買超台股新台幣168.21億元，其中買超台積電1621張，顯示國際投資人對於台灣核心企業的持續關注。

證交所表示，近年台灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，台股多會與全球市場連動。

為因應國內外金融情勢變局，金管會已於4月6日宣布自4月7日至11日採行3項股市穩定措施，包括得以其他多元擔保品補繳融資自備款或融券保證金差額、每日盤中借券賣出委託數量由原不超過單一證券前30個營業日的日平均成交數量30%調降為3%、上市及上櫃證券最低融券保證金成數由90%調整為130%。

證交所統計，今天跌停上市證券有936檔，依現行規定次日將受到禁止平盤下放空的管制措施，此舉有助於適度減少投機性放空對股市的衝擊，並降低市場因恐慌情緒所引發的震盪風險。

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證交所呼籲投資人，面對國際情勢造成市場波動，應回歸基本面理性評估，審慎理性面對近期台股震盪走勢。

證交所表示，將密切注意相關國際事件對台股市場的影響，如果股市發生非理性連續下跌，證交所將適時發布正確訊息，鼓勵上市公司加強與投資人溝通，如舉辦業績發表會、法人說明會等，讓投資人了解公司因應措施；並持續督促上市公司落實執行買回庫藏股、發布重大訊息說明美國關稅政策重大影響及因應措施，加強落實資訊透明度，並配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。（編輯：張良知）1140407