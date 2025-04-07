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台股重挫 國安基金不排除開臨時會維護市場穩定

2025/4/7 17:34（4/7 18:11 更新）
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面對美國對等關稅震撼，台股7日連假後重新開市，賣壓湧現補跌，集中市場指數終場暴跌2065.87點，收在19232.35點，打破113年8月5日寫下的史上最大收盤跌點紀錄1807.21點，跌幅9.7%也創歷史紀錄。中央社記者翁睿坤攝 114年4月7日
面對美國對等關稅震撼，台股7日連假後重新開市，賣壓湧現補跌，集中市場指數終場暴跌2065.87點，收在19232.35點，打破113年8月5日寫下的史上最大收盤跌點紀錄1807.21點，跌幅9.7%也創歷史紀錄。中央社記者翁睿坤攝 114年4月7日
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（中央社記者張璦台北7日電）美國總統川普揮出對等關稅重拳，全球多國股市相繼重挫，台股今天崩跌2065.87點，創史上最大收盤跌點。國安基金表示，不排除召開臨時委員會，就國內外政經情勢及相關因應對策進行討論，以維護投資人信心及台灣資本市場穩定。

財政部發布新聞稿指出，美國川普政府於近日宣布新一輪關稅政策，除針對全球多數貿易夥伴加徵10%基準關稅外，並進一步課徵「對等關稅」，其中美國將對我國加徵32%關稅。

財政部表示，美國此舉造成國際股市大幅波動，4月3日至4月4日道瓊指數累計下跌9.26%，標普500指數累計下跌10.53%，那斯達克指數累計下跌11.44%、費城半導體指數累計下跌16.74%。由於台灣產業結構與美國高度互補，造成台灣資本市場與國際股市高度連動，特別是與美國股市，連動更為密切，於此情形下，台股短期面臨震盪。

財政部指出，為因應美國加徵關稅危機，台灣政府已啟動跨部會應變機制，確保產業國際競爭力與出口動能，對於金融市場的穩定，亦有相關因應對策。

財政部表示，行政院已編列新台幣880億元的專案資金，針對電子、鋼鐵等受衝擊較大的產業，提供必要的財務支援與產業升級協助，例如提供出口商授信、保證及保險優惠及提供相關租稅優惠等。

此外，財政部指出，總統賴清德也公布對美談判原則及策略，包括擴大對美採購及投資、排除非關稅貿易障礙、解決高科技產品出口管制與洗產地問題等，政府將竭盡全力，與美國強力進行協商，爭取合理待遇，相信憑藉台灣企業的韌性與創新能力，加上政府的全力支持，定能共同克服當前挑戰。

財政部進一步表示，因應目前股市變局，金管會已宣布相關措施，應有助穩定市場。

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國安基金說明，面對當前局勢，短期市場波動固難以避免，但終將回歸基本面，呼籲投資人理性評估市場資訊，審慎面對近期台股震盪走勢。

國安基金指出，將密切關注國內外股市情勢，不排除召開國安基金臨時委員會，就國內外政經情勢及相關因應對策進行討論，以維護投資人信心及台灣資本市場穩定。（編輯：楊凱翔）1140407

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美國對等關稅震撼全球股市，台股7日暴跌2065.87點，收在19232.35點。攤開台股過去跌點紀錄，前5大跌點的時空背景均與美國股災、地緣政治風險升溫以及川普關稅政策有關。中央社製圖 114年4月7日
美國對等關稅震撼全球股市，台股7日暴跌2065.87點，收在19232.35點。攤開台股過去跌點紀錄，前5大跌點的時空背景均與美國股災、地緣政治風險升溫以及川普關稅政策有關。中央社製圖 114年4月7日
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