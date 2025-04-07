川普關稅風暴來襲 央行4機制穩定匯市

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）美國總統川普2日宣布對等關稅，在全球掀起驚濤駭浪，國際股市慘遭血洗，中央銀行嚴陣以待，外匯局長蔡烱民今天表示，央行有4大穩定匯率機制，會準備非常多流動性，「大家可以不用擔心，我們有足夠信心可以穩定匯市」。

川普4月2日宣布對等關稅措施，全球超過180個國家列入課徵名單，包括分別對中國、歐盟、日本等世界主要經濟體的進口商品課徵34%、20%及24%對等關稅，台灣的稅率則是32%。

川普對等關稅稅率遠超乎市場預期，市場對經濟衰退的憂慮升溫，金融市場全面下殺，台灣財金部會高度戒備，中央銀行今天也在外匯存底記者會上，一併宣布央行4大穩定機制已上膛。

蔡烱民說明，央行有4大穩定機制，一是建立場內外監理機制，利用大額結匯即時通報系統，確實掌握資金進出情形；第二，如遇市場供需失衡致新台幣匯率過度波動，央行將進場調節，維持新台幣匯率動態穩定；第三，備妥充沛的外幣流動性；第四，央行備有外匯「種籽基金」（外匯存底提撥200億美元、10億歐元及800億日圓），可挹注外幣流動性至台北外幣拆款市場，提供國內金融市場新台幣及外幣資金流動性。

根據央行資料，台灣對外貿易長期呈現順差，國際收支健全，且外債極低，此外，2025年3月底台灣外匯存底有5780.22億美元，去年底的外幣流動性更高達6942億美元，顯見央行「銀彈充足」。

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蔡烱民多次強調，央行會準備非常充沛的流動性，必要時足以穩定匯市，而且今天新台幣匯市未如外界想像中的重貶，午後供需轉為平衡，匯價由貶翻升，從今天匯市也可感覺出台灣基本面不差，「大家要有信心」。

回顧過去國際重大事件，蔡烱民指出，1997年亞洲金融風暴、2008年至2012年全球金融危機、歐債危機及2020年COVID-19疫情等危機以來，央行均透過彈性有效的貨幣政策及外匯管理措施，穩定市場，讓台灣安然度過市場動盪。（編輯：楊凱翔）1140407