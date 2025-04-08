對等關稅衝擊 政院：農工9大面向諮詢專線啟動

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（中央社記者高華謙台北8日電）因應美國對等關稅衝擊，行政院今天表示，提出「9大面向、20項措施、總經費880億元」支持方案，工業6大面向與農業3大面向諮詢專線已經啟動，民眾可多加利用。

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政院長卓榮泰4日表示，工業與農漁業都受衝擊，評估影響最深的出口產業是電子資訊、鋼鐵、金屬、機械、汽車與零組件、建材、家電；農業則是蝴蝶蘭、毛豆、茶葉，以及吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等，政府將投入新台幣880億元協助因應。

行政院今天透過臉書（Facebook）粉絲專頁「行政院發言人」指出，行政院已啟動應變機制，提出「9大面向、20項措施、總經費880億元」支持方案，政府跟大家站在一起，協助企業、勞工與農漁民減輕衝擊，全力穩定國家經濟及產業發展，讓產業與國人都能安心。

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行政院說明，已整理出行政院、財政部、經濟部、勞動部、農業部支援方案資訊，專線服務也已啟動，工業6大面向諮詢專線為0800-056-476，農業3大面向諮詢專線是0800-528-989。

行政院強調，無論是產業資訊諮詢、就業支援、農業輔導，需要協助者請多利用這些資源，行政院會與大家共同努力，攜手面對挑戰。（編輯：張若瑤）1140408