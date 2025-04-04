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因應川普對等關稅衝擊 卓榮泰：將挹注880億協助農工產業
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因應川普對等關稅衝擊 卓榮泰：將挹注880億協助農工產業

2025/4/4 16:25（4/4 16:40 更新）
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影片來源：中央社

（中央社記者賴于榛台北4日電）美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政院長卓榮泰今天召開記者會指出，政府將因應策略重點提升到全面積極準備、有效控管風險、擴大支持產業，將推出9大面向、20項措施，共新台幣880億元的協助方案，其中工業面向挹注700億元，農業面向180億。

美國總統川普昨天宣布對台灣課徵對等關稅32%，引發各界關注。行政院今天舉行「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會，卓榮泰率領副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政務委員楊珍妮、國發會主委劉鏡清、財政部長莊翠雲、經濟部長郭智輝、勞動部長洪申翰以及農業部長陳駿季等內閣官員出席。

卓榮泰表示，此刻國家需要團結，產業界應彼此支持合作，國人也應互相關懷信任，政府從台灣時間昨天凌晨開始，一直都緊盯電視轉播，注意各種最終結果發表，從昨天一直忙到今天都在開工作會議，不曾停歇，今天所有部會首長也都紅著眼睛。

他說，其實政府團隊過去數個月以來不斷為美國經貿情形，進行相關研判與分析討論，也設定許多議題，議題包含各種可能性，也涵蓋今天的具體結果，只是當時設定議題用最折衷合理的試算結果推估衝擊，但最後出現的是普遍性不合理的試算結果，因此有必要全面提升協助方案。

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卓榮泰指出，政府已經將因應策略提升到全面積極準備、有效控管風險，擴大支持產業，將有9大面向、20項措施協助方案，投入共880億元的協助方案。

他強調，美國還在公布關稅相關細節，有些具體影響還需確認，但他要求各部會全面性檢討對產業的衝擊，提出檢討與因應措施。（編輯：林淑媛）1140404

行政院長卓榮泰。（中央社檔案照片）
行政院長卓榮泰。（中央社檔案照片）
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