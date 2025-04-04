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國發會：台商東南亞基地對等關稅高 擬回流台灣

2025/4/4 19:43
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（中央社記者賴于榛台北4日電）美國總統川普宣布以國家為基礎課徵對等關稅，國發會主委劉鏡清今天指出，許多台商的東南亞生產基地對等關稅都高過台灣，因此部分台商將回台灣生產，或調整供應鏈結構在台組裝，政府將透過優化投資環境、協助業者建立新競爭力，以及激勵創新等中長期方案協助業者。

美國總統川普昨天宣布對台灣課徵對等關稅32%，引發各界關注。行政院長卓榮泰今天率領相關部會首長出席「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會，說明政府將因應策略重點提升到全面積極準備、有效控管風險、擴大支持產業，將推出9大面向、20項措施，共新台幣880億元的協助方案。

劉鏡清表示，除前述方案外，為讓台灣能更穩定以更強實力往前走，國發會將提出中長期方案，藉由擴大對台投資、透過投資增加高薪就業機會、增加民間消費，讓出口再成長。

劉鏡清說明，在供應鏈重組趨勢已出現情況下，加上台商東南亞生產基地的對等關稅都高過台灣，相較之後，在台灣生產的成本比起中國、越南等地來得少，因此部分台商短期因應做法是回到台灣生產，利用台灣既有工廠擴廠，或是透過調整供應鏈結構，讓海外工廠製造半成品再進到台灣組裝，只要吻合原產地規定，就能在比較富有競爭力的稅賦條件下出口美國。

另外，劉鏡清指出，也有部分企業希望往海外進軍，這吻合政府經濟日不落國的策略，因此政府會協助並輔導進行供應鏈重組。

劉鏡清也提到，非紅供應鏈已經形成新商機，先前半導體供應鏈白名單已經讓台灣得到更多訂單，因此政府將協助台商積極掌握人工智慧（AI）供應鏈的非紅化，並協助建構業者能力，以在新的市場開發、開拓，藉此來分散市場。

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劉鏡清解釋，政府會協助台商做好新的競爭力提升，以面對新市場成本與效率的競爭；此外，針對產品生命週期達到成熟程度的廠商，政府也會協助其研發與轉型，藉以開發更多高值化產品、取得較高市場地位。

劉鏡清強調，國發會預計推出整體優化台灣投資環境措施，協助業者取得土地與人才等，另外會透過7大百億基金等投資，激勵國內創新發展；並會協助產業建立新的競爭力，一連串的措施將擇日對外報告，期盼能藉此創造台灣更多高薪就業機會。（編輯：林克倫、張若瑤）1140404

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