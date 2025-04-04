防對等關稅釀大量失業 勞動部祭4措施穩定就業

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（中央社記者吳欣紜台北4日電）美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，產業受衝擊恐影響勞工就業、青年尋職。勞動部長洪申翰今天說，將主動訪視受衝擊產業，並祭出4大措施，安定勞工就業。

川普昨天宣布以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國課徵多少稅，美國會回敬約一半的「折扣」關稅，以此計算出將對台灣課徵32%關稅。

行政院今天下午召開「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會，對外說明評估及因應措施。

對等關稅施行後，受影響的除產業外，連帶也會對就業市場產生不確定性。洪申翰在記者會指出，過去幾年台灣失業率相當低，不希望勞動市場再有過大波動，因此因應對等關稅施行，雖然最嚴峻狀況不一定會發生，但已經預先設想及準備支持方案，盼能立刻協助勞工。

洪申翰說，勞動部將主動聯繫關心受影響企業工會、聆聽受影響情形及建議，「這幾天已經啟動」，後續也會主動掌握事業單位人力變動情形及服務需求，提供企業穩定僱用相關資訊。

此外，為了降低在職勞工被解僱、失業風險，洪申翰表示，勞動部有僱用安定措施，能提供減班休息的勞工薪資差額補貼、最長12個月，也有「充電再出發」計畫，勞工在減班休息期間參訓將核發訓練津貼，同時鼓勵企業辦理在職訓練以及協助微型創業，都會給予補貼。

至於針對已經受衝擊、離開職場的勞工，希望能協助順利重返職場，洪申翰說，勞動部會鼓勵企業僱用失業勞工並核予僱用獎勵，同時創造多元就業機會，也規劃擴大公共服務職缺，結合政府部門合作提供臨時性短期工作機會、發給工作津貼。

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另外，即將迎來畢業季，洪申翰說，畢業青年的職缺是最容易受景氣影響與波及的，為了讓畢業青年順利銜接職場，勞動部也會提供工作崗位訓練與職前訓練補助，包含發給尋職津貼與就業獎勵金，計畫包含青年先僱後訓計畫以及青年職前訓練學習獎勵金、初次尋職青年穩定就業等。

洪申翰指出，勞動部共有4大措施，預計投入新台幣150億元，後續會視勞動市場狀況滾動檢討，8日起各產業可以透過諮詢專線0800-777-888，勞動部會提供詳細的政策資訊。（編輯：管中維）1140404