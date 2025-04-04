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鄭麗君：對等關稅32%是推演極端值 不合理也不公平

2025/4/4 16:58（4/4 18:09 更新）
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美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%。行政院副院長鄭麗君（右）4日表示，早在今年2月就開始推演對等關稅可能發展，並決定以「25+N」作為關稅設算，來推估台灣產業可能受到的影響與衝擊，而最後公布的32%是行政團隊推演範圍的極端值，完全不合理也不公平。中央社記者張皓安攝　114年4月4日
美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%。行政院副院長鄭麗君（右）4日表示，早在今年2月就開始推演對等關稅可能發展，並決定以「25+N」作為關稅設算，來推估台灣產業可能受到的影響與衝擊，而最後公布的32%是行政團隊推演範圍的極端值，完全不合理也不公平。中央社記者張皓安攝　114年4月4日
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（中央社記者賴于榛台北4日電）美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政院副院長鄭麗君今天說，早在今年2月就開始推演對等關稅可能發展，從10%到35%都有設算，最後決定以「25+N」來推估對台灣產業的衝擊，32%是推演極端值，完全不合理也不公平。

行政院今天舉行「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會，包含行政院長卓榮泰、鄭麗君、秘書長龔明鑫、政務委員楊珍妮、發言人李慧芝，國發會主委劉鏡清、財政部長莊翠雲、經濟部長郭智輝、勞動部長洪申翰、農業部長陳駿季等人出席。

影片來源：中央社

鄭麗君說，政院早在去年美國大選前就成立經濟外交工作小組，並於選後成立台美經貿專案小組，也在川普2月宣布研擬提出對等關稅之後，就開始對各種情境預作分析，同時準備產業支持方案。

她表示，川普總統曾提過10%是個基礎值，政府是以35%為極端情境，所以關稅稅率從10%到35%都有做過推演設算，最後決定以「25+N」作為關稅設算，來推估台灣產業可能受到的影響與衝擊。

鄭麗君強調，25%不代表政府認為是合理的，而是以「25+N」來做產業可能受到的衝擊，以及政府對產業所要提出的因應支持措施，而最後公布的32%是行政團隊推演範圍的極端值，完全不合理也不公平。

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鄭麗君也說，對等關稅32%有3大不合理處，包含，一，美國對等關稅的計算方式，無法反映台美貿易結構高度互補性及實質貿易關係；二，美國對台灣資通訊產品需求增加主要與美中貿易戰有關，但台灣對美國經濟及國安的巨大貢獻，卻被課徵高額關稅；三，美國將低價違規轉運「洗產地」列入對等關稅考量，但台灣早已積極應處。

她表示，希望確保台美貿易能秉持公平互利，政府也會向美方提出嚴正交涉。（編輯：林克倫）1140404

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