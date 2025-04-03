川普宣布對等關稅稅率台灣32% 中國34%歐盟20%日本24%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩華盛頓2日專電）美國總統川普今天宣布將以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，包括分別對中國、歐盟、日本等世界主要經濟體的進口商品課徵34%、20%及24%對等關稅，台灣的稅率則是32%，預計明天開始實施。

川普（Donald Trump）為了減少貿易逆差、降低國內賦稅、製造業回流與減低國債，選定4月2日的今天為美國「解放日」（Liberation Day），他下午在白宮玫瑰花園（Rose Garden）舉行的「讓美國再次富裕」活動上，宣布對全球各國徵收「對等關稅」，並簽署相關行政命令。

影片來源：The White House，川普宣布關稅政策於影片約00:30:00處。

他說，許多國家對美國課徵大量關稅並創造非貨幣性障礙，以「摧毀」美國產業，甚至在許多情況下，「非貨幣性障礙還比貨幣障礙還糟糕」，包括操縱匯率、補助出口、剽竊智慧財產權等，讓美國產品處於劣勢。他也批評其他國家採取不公平的規則及技術標準。

為此，川普表示，從明天開始，美國將對其他國家實施對等關稅，其他國家對美國課徵多少的稅，美國將回課約一半的「折扣」對等關稅。

川普隨後拿出團隊事先準備的圖表，說明將對各國開徵的對等關稅，圖表左側列出各國對美國課徵的關稅，包括匯率操縱、貿易障礙；右側則是美國將課徵的「折扣對等關稅」（discounted reciprocal tariffs）。

美國對各國實施對等關稅稅率清單。（圖取自x.com/WhiteHouse）

他首先點名中國說，中國對美國課徵67%關稅，美國將回敬34%，接著提到歐盟、越南表示，將分別課徵20%、46%的對等關稅。

川普隨後提到台灣表示，台灣對美課徵64%關稅，美國將對其課徵32%關稅。他還說，台灣拿走美國晶片和半導體產業，美國過去是「王者」，但已幾乎失去一切，但現在全球最大的幾間公司都要到美國投資，包括台積電。

川普並再次提到台積電董事長暨總裁魏哲家，形容他來自全球最棒的企業之一，要在美國興建全球最大的廠房之一。

透過 Google News 追蹤中央社

根據圖表資料，美國將對日本、韓國、印度、瑞士、印尼、馬來西亞、南非、孟加拉、斯里蘭卡分別課徵24%、25%、26%、31%、32%、24%、30%、37%、44%關稅。英國、巴西、新加坡、澳洲等國對美國課徵10%的稅，美國將回敬同樣10%的對等關稅。

在今天之前，川普已對鋼鋁徵收25%關稅，明天起還將對輸美汽車徵收25%關稅，他也對中國商品加徵20%關稅並揚言對加拿大、墨西哥課徵關稅。美國有線電視新聞網（CNN）報導，上述這些國家，再加上歐盟、日本及韓國都已開始準備報復措施。（核稿：陳正健）1140403

各國回應對等關稅 美國宣布對等關稅 英政府強調沉著務實以對

（圖取自x.com/WhiteHouse）

（圖取自x.com/WhiteHouse）