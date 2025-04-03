川普祭車用零配件25%關稅 台廠：加速供應鏈赴美設廠

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）美國總統川普今天宣布重大關稅政策，其中對車輛零組件課徵25%關稅，將於5月3日前生效。車用零配件台廠分析，可能加速供應鏈轉移至美國境內設廠，對於已在美國設據點的廠商來說，商機可期，但也不排除降低整體汽車零配件需求，後續變數仍有待觀察。

美國總統川普今天宣布重大關稅政策，其中對銷往美國車輛徵收25%關稅，將於美東時間4月3日生效，對銷往美國車輛零配件課徵25%關稅，將於5月3日前生效。

對此，車用零配件大廠東陽上午接受記者電訪分析，這將導致美國當地汽車製造商成本增加，勢必要提高車價對應。

東陽指出，集團在美國設廠已30多年，從2017年起，持續擴廠和移模，今年擴大美國廠規模，持續進行中。

車門把手售後市場件（AM）與車用鏡頭和超聲波雷達製造商虎山實業分析，美國增加25%關稅，適用於進口汽車及特定零件，如引擎、變速器、動力系統和電氣元件，可能直接影響產品在美國市場的價格競爭力。

車用多媒體供應商主管表示，川普關稅目的在減少出口替代的貿易模式，促使製造業廠商回流美國在當地設廠。

從原廠零件（OE）供應鏈角度來看，這名主管分析，原本大多數OE廠商在加拿大或是墨西哥設廠，享有北美貿易協定「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）的關稅豁免優惠，但川普關稅影響下，可能加速相關OE廠商轉往美國境內設廠的趨勢。

不過他也表示，美國境內缺乏基本勞工，人力成本相對高，廠商可能透過提高產線自動化程度或是增加延攬高階人才等方式因應缺工問題，但高昂成本支出無可避免，兩難情況下，不排除廠商會先以自行吸收關稅成本的方式因應。

汽車售後維修件（AM）供應商主管分析，若車用OE元件售價因加徵關稅而上漲，擴大與AM零件的價差，消費者考量售價，可能轉為採購AM外觀件，對於已先行在美國設立據點的車用零配件廠商來說，商機可期。

虎山實業指出，關稅增加也可能導致其他結果，例如可能降低整體汽車零配件需求，消費者因零配件價格上漲，推遲維修或選擇替代方案；或是新車價格因關稅上漲，促使消費者延長現有車輛的使用時間，增加AM零件需求。

業界人士分析，美國汽車投保率高達近9成，碰撞維修費用多由產險公司給付，近期越來越多北美保險公司擴大採用需通過CAPA（Certified Automotive Parts Association）認證的AM件產品做為賠付，帶動消費者採購車用AM件的意願，加上川普關稅變數，更有利車用零配件台廠出貨。

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東陽說明，近年由於供應鏈短缺問題，原廠OEM零件供應斷鏈缺料，美國車主出險維修大塞車，待料時間大幅拉長，包括State Farm在內的美國產險公司，近年擴大以AM零件賠付措施，也增加開放品項，加速美國市場對AM件拉貨力道。

不過OE廠商主管分析，美國也可能採取類似提升在地化供應鏈合作價值比率的方式，要求國外車用零配件廠商，提高在美國的自製率與組裝加值作業，在美國境內設廠，不排除進一步限縮海外車用供應鏈既有完全散裝（CKD）或半散裝（SKD）的貿易模式。（編輯：林淑媛）1140403