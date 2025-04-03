加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普關稅戰
新聞專題
川普關稅戰6/241
首頁 / 國際

川普對台課徵32%對等關稅 4月9日起生效

2025/4/3 09:35（4/3 10:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統川普2日宣布新關稅措施。（路透社）
美國總統川普2日宣布新關稅措施。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國白宮官員今天表示，總統川普對美國貿易夥伴大規模加徵的新關稅將於4月5日開始實施，不過對台灣、中國、日本和歐盟等「最嚴重違規者」徵收的更高稅率將於4月9日起生效。

法新社報導，白宮表示，由於持續的貿易逆差引發安全疑慮，已構成「國家緊急狀態」，將自4月5日凌晨零時1分（台灣時間5日中午12時1分）起實施「基準」10%關稅，而對多個貿易夥伴徵收的更高稅率將自4月9日凌晨零時1分（台灣時間9日中午12時1分）起生效。

路透社報導，一名白宮官員在匿名情況下表示，更高關稅將於4月9日生效，適用於約60個國家。這名官員還表示，「基準」10%關稅將於5日開始實施。

川普首先點名中國，稱中國對美國課徵67%關稅，美國將回敬34%，接著提到歐盟、越南表示，將分別課徵20%、46%的對等關稅。

川普隨後提到台灣表示，台灣對美課徵64%關稅，美國將對其課徵32%關稅。他還說，台灣拿走美國晶片和半導體產業，美國過去是「王者」，現在幾乎失去一切，但全球最大的幾間公司都要到美國投資，包括台積電。

根據圖表資料，美國將對日本、韓國、印度、瑞士、印尼、馬來西亞、南非、孟加拉、斯里蘭卡分別課徵24%、25%、26%、31%、32%、24%、30%、37%、44%關稅。英國、巴西、新加坡、澳洲等國對美國課徵10%關稅，美國將回敬同樣10%的對等關稅。

川普表示，這些「對等」關稅是對於美國商品所面臨的關稅及其他非關稅壁壘的回應。他主張，新關稅將有助於提升國內製造業的就業機會。

google news透過 Google News追蹤中央社

川普在白宮玫瑰花園（Rose Garden）的一場活動中表示：「數十年來，我們國家一直遭到來自四面八方的國家洗劫、掠奪、蹂躪和劫掠，無論是盟友還是敵人，都曾這樣對待我們。」

外部經濟學家警告，關稅可能會拖慢全球經濟成長，提升衰退風險，並使美國普通家庭的生活成本增加數千美元。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1140403

#川普
#日本
#印度
#白宮
#英國
#馬來西亞
#歐盟
#對等關稅
延伸閱讀
川普宣布對等關稅稅率台灣32% 中國34%歐盟20%日本24%川普對等關稅嚴重衝擊亞歐製造出口國 鋼鋁、半導體暫時豁免川普下令終止中國輸美小型包裹免稅 5月2日起生效美公布新關稅名單未列俄羅斯 白宮解釋兩國貿易額已為零川普關稅攻勢鋪天蓋地 無人島只有海豹企鵝也入列川普祭對等關稅歐美多國回應 美財長警告勿報復川普對等關稅各國反應 日本嚴陣以待汽車徵稅 印尼不主張報復
川普
川普揮關稅大刀 加拿大油氣、汽車、農業等受傷最重越南遭課46%對等關稅 盼擴大購買美產品抵銷衝擊
川普關稅戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普下令終止中國輸美小型包裹免稅 5月2日起生效
66
更多編輯台推薦新聞：