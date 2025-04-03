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川普對等關稅嚴重衝擊亞歐製造出口國 鋼鋁、半導體暫時豁免
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川普關稅攻勢鋪天蓋地 無人島只有海豹企鵝也入列

2025/4/3 08:32
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓2日專電）世界上最遠的角落都無法躲過川普今天這波關稅攻勢，就算偏遠島嶼也無法倖免。法新社指出，除了許多海豹、企鵝和其他鳥類外，近南極的澳洲屬地赫德島（Heard Island）和麥唐納島（McDonald Island））居民為零，如今要面臨10%的關稅。

美國總統川普今天下午4時大動作舉行記者會，宣布對個別國家徵收17%至49%「對等關稅」，以及「無差別徵收」10%的進口貨品關稅。澳洲科克斯群島（Cocos Islands）及非洲海岸附近的葛摩群島（Comoros islands）榜上有名。

川普的關稅清單可見，才遇地震悲劇的緬甸將面臨44%的新關稅。緬甸這場震矩規模達7.7的天災，奪去超過3000人的性命。

此外，英屬人口3200人，外加100萬隻企鵝的福克蘭群島被徵41%的關稅。當年跟英國爭福克蘭群島的阿根廷只面臨10%的新關稅。

根據福克蘭商會（Falklands Chamber of Commerce）數據，福克蘭群島在全球出口方面排名第173位，2019年出口產品價值僅3.06億美元（約新台幣101億元），其中軟體動物出口額達2.55億美元，冷凍魚出口額為3000萬美元。

俄羅斯、加拿大和墨西哥等是被排除關稅清單外的主要經濟體。白宮對媒體Axios表示，俄羅斯沒上榜的原因是美國對俄制裁已經「阻止了任何有意義的貿易」。

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不過，Axios報導，美國與俄羅斯的貿易額仍然高於某些被列入關稅清單的國家，例如汶萊。

白宮指出，加拿大和墨西哥不在清單上是因為川普早對這兩國徵了25%的關稅。（編輯：周永捷）1140403

川普
美公布新關稅名單未列俄羅斯 白宮解釋兩國貿易額已為零不會「以牙還牙」 墨西哥以振興經濟因應對等關稅
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