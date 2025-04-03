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川普「解放日」揮關稅刀 在野批經濟災難「毀滅日」

2025/4/3 07:20（4/3 08:09 更新）
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美國民主黨大老舒默（後排右2）及同黨參議員凱恩（前排發言者）2日在川普宣布對等關稅前的3小時，架起「川普貿易戰」紙板召開記者會，抨擊川普的關稅政策帶來災難。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年4月3日
美國民主黨大老舒默（後排右2）及同黨參議員凱恩（前排發言者）2日在川普宣布對等關稅前的3小時，架起「川普貿易戰」紙板召開記者會，抨擊川普的關稅政策帶來災難。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年4月3日
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓2日專電）美國總統川普今天在「解放日」正式亮出關稅牌，民主黨有人上電視批這將對經濟及藍領帶來災難性影響，解放日恐怕是「毀滅日」，也有人大動作推決議以終止川普用來執行關稅所宣布的「國家緊急狀態」。

川普（Donald Trump）預告「對等關稅」多天，華爾街、國會山莊、業界及外國官員無不緊盯發展，如今川普不再「蓋牌」，於美東時間下午4時宣布對等關稅措施，包括課徵台灣32%的關稅。

民主黨早一步高調示警，這波關稅措施將進一步加劇消費者的不安，甚至可能引發經濟衰退；對互動密切的傳統盟友加拿大徵收高達25%的關稅，對美國百害無一利。

「與加拿大，甚至與世界上所有主要貿易夥伴發起全面貿易戰，可能會對我們國家、我們的經濟及全國勞工帶來災難性的經濟影響」，民主黨籍聯邦參議員馬基（Ed Markey）昨天晚間對美國有線電視新聞網（CNN）說。

「我認為總統根本在即興決策，自己都搞不清楚情況。但當他稱這一天為『解放日』時，可能反而是『毀滅日』（Obliteration Day）」。民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）及同黨參議員凱恩（Tim Kaine）等在川普宣布對等關稅前的3小時，架起「川普貿易戰」紙板召開記者會，並端出地圖列出每個州將為「荒謬、瘋狂且混亂的貿易戰付出多少代價」。

舒默拋出數據指出，川普關稅將使美國家庭的開支增加5000美元（約新台幣16.5萬元），還會讓食品雜貨、汽車、木材等的價格全面飆升。舒默提到，不是只有民主黨反對川普關稅，連共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）都說「關稅就是一種稅」。根據「紐約時報」（New York Times）報導，對加拿大加徵關稅將影響650萬個工作崗位，重挫農民和小企業主所在的「紅州」，也就是共和黨票倉。

凱恩尤其聚焦美國主要貿易夥伴加拿大，並祭出具體措施，在參院推動決議案阻止川普持續以國家經濟緊急狀態為由，向加拿大徵收大量關稅。出席記者會的參議員威爾希（Peter Welch）也說，他的選區佛蒙特州的電力、燃氣、家庭供暖燃料大部分來自加拿大，這些關稅將使人們的生活成本立刻上漲。

「為什麼我們要對待加拿大這樣的盟友如此不公？這不是中國，這是加拿大」。

除了凱恩，聯邦眾議院外交事務委員會民主黨籍首席議員米克斯（Gregory Meeks）在川普宣布對等關稅後推文表示，將快速提出特權決議，強制進行投票，「以終結川普用來為這些稅收辯護的虛構國家緊急狀態」。

米克斯要共和黨不能再逃避這個問題，應表態是否支持川普對其選民施加的經濟痛苦。

川普上任以來，至少已兩度援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）制定新關稅計畫，這項法律單方面授權總統在國家緊急狀態期間管制進口。不過，凱恩及米克斯的決議要在共和黨控制的國會過關，還要看有沒有足夠的共和黨議員出面挺。

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美國政治媒體Politico昨天報導，川普明確表示開徵關稅後，短期內消費者將承受經濟痛苦，但他堅持長遠來看將會帶來好處。然而，許多經濟學家對此表示懷疑，示警關稅將推高消費價格，甚至可能讓美國陷入衰退。

美國高盛集團（Goldman Sachs）的經濟學家週日將美國在未來12個月內陷入衰退的機率從20%提高到35%，原因包括消費者及企業信心下滑，以及「白宮官員的聲明表明他們願意容忍近期經濟疲軟，以推行政策」。（編輯：張芷瑄）1140403

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