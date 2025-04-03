川普對輸美商品廣徵10% 約60國面臨額外關稅

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓2日專電）美國總統川普（Donald Trump）今天宣布將對各國開徵對等關稅，華郵報導，川普將對所有輸美商品開徵新的10%關稅，還將對其他約60個被美國視為設有不公平貿易障礙的國家課徵額外關稅。

川普為了減少貿易逆差、降低國內賦稅、製造業回流與減低國債，選定4月2日的今天為美國「解放日」（Liberation Day），他下午在白宮玫瑰花園（Rose Garden）舉行的「讓美國再次富裕」活動上，宣布對全球各國徵收「對等關稅」，並簽署相關行政命令。

根據白宮發出的新聞資料，川普將對所有國家課徵10%關稅，將於5日凌晨生效。另外，川普也會針對其他對美貿易逆差最大的國家，分別課徵較高的對等關稅，所有其餘國家將適用10%的關稅基準；預計9日凌晨生效。

不過川普稍早在致詞中說，「明天起」，美國將對其他國家實施對等關稅。

川普表示，其他國家對美國課徵多少的稅，美國將回課約一半的「折扣」對等關稅。他舉例，將分別對中國、歐盟、日本課徵34%、20%及24%對等關稅；台灣的稅率則是32%，

根據川普手持的圖表說明，左側列出各國對美國課徵的關稅，包括匯率操縱、貿易障礙；右側則是美國將課徵的「折扣對等關稅」（discounted reciprocal tariffs）。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，川普將對所有進口到美國的商品課徵新的10%關稅，還將對其他約60個被川普顧問認為對美產品設有不公平障礙的國家個別課徵額外關稅。

報導指出，川普這波最新的貿易倡議代表一場「驚人的政治豪賭」。他在民眾因通膨感到憤怒不已的背景下重返白宮，現在卻要選民忍受新一波物價上漲，以換取重建美國國內製造業的遙遠承諾。

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經濟學家示警，川普加徵進口產品的關稅將導致美國民眾最重要的消費品價格飆升，包括生鮮雜貨、汽車和住屋。

川普希望藉由對外國輸美產品課稅來鼓勵製造業者把工廠從海外移到美國，但批評家指出，川普的保護主義將導致某些產業從中獲益，同時卻會損害其他仰賴外國零件製造產品的產業。（編輯：張芷瑄）1140403