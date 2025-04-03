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川普宣布對各國實施對等關稅 對台灣開徵32%
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川普宣布對各國實施對等關稅 對台灣開徵32%

2025/4/3 05:09（4/3 05:31 更新）
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美國總統川普2日宣布對全球輸美貨品徵收關稅。（美聯社）
美國總統川普2日宣布對全球輸美貨品徵收關稅。（美聯社）
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（中央社記者侯姿瑩華盛頓2日專電）美國總統川普今天宣布將以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國課徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，其中台灣對美課徵64%關稅，因此美國將對台灣課徵32%關稅。

為了減少貿易逆差、降低國內賦稅、製造業回流與減低 國債，川普（Donald Trump）選定4月2日的今天為美國「解放日」（Liberation Day），他下午在白宮玫瑰花園（Rose Garden）舉行的「讓美國再次富裕」活動上，宣布對全球輸美貨品徵收關稅。（核稿：陳正健）1140403

影片來源：The White House，川普宣布關稅政策於影片約00:30:00處。
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