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白宮發言人：關稅措施4/2宣布後立即生效

2025/4/2 01:50
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，美國總統川普（Donald Trump）的一系列「解放日」關稅，將在他明天宣布後立即生效。

法新社報導，李威特今天告訴記者：「我的理解是，關稅措施在明天宣布後，就會立即生效」，並表示她已跟川普談過這個議題。

李威特昨天告訴媒體，川普將宣布一項關稅計畫，撤回數十年來持續剝削美國的不公平貿易做法，「是時候落實對等了，也是總統採取歷史性變革，為美國人民做出正確決定的時候了」。

她還說，川普內閣成員將出席對等關稅的宣布活動。

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川普之前表示，由於美國一直遭到「世界上的每個國家敲竹槓」，因此關稅措施有其必要，他還稱這天將是美國的「解放日」（Liberation Day），強調「我們會非常友善。相對來說，我們會非常仁慈」。

批評人士警告，這項策略可能引發中國、加拿大和歐洲聯盟（EU）等主要貿易夥伴展開報復的連鎖反應，因此有點燃全球貿易戰的風險。（譯者：洪啓原）1140402

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