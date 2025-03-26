美將提對等關稅 金管會：台灣金融穩健具因應風險韌性

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（中央社記者羅元駿台北26日電）美國總統川普擬提出對等關稅，牽動全球金融情勢。根據金管會書面報告指出，台灣上市櫃公司截至2月底累計營收約新台幣7.19兆元，為歷年同期最高，顯見台灣產業具有競爭力及韌性，觀察台灣整體金融情況穩健，對相關國家曝險不高，具備因應風險的韌性，針對美國關稅政策，金管會評估影響有限。

立法院財委會明天邀請財經部會以「因應美國川普政府對等關稅策略與我國被列入骯髒十五國名單，我國政府財經相關單位因應策略」為題進行專題報告。

金管會送交立院財委會的報告今天出爐，根據金管會報告指出，目前台灣金融機構及資本市場基本面良好，整體金融情況穩健，對相關國家曝險不高，具備因應風險的韌性。

金管會統計至3月21日止，台股加權指數為22209.10點、下跌3.59%，相較國際主要股市如美國那斯達克跌幅7.91%、日本跌幅5.56%、美國道瓊跌幅1.31%、上海則上漲0.39%、新加坡漲3.67%、深圳漲2.62%、韓國漲 10.15%、香港漲18.09%等，台股漲跌幅介於國際主要股市之間。

金管會指出，台股市場整體交易日均量達新台幣4725億元，相較2024年同期日均量4861億元相比，減少 2.81%，整體變化不大、動能維持活絡。

金管會進一步表示，截至今年2月底，台股集中市場本益比為20.46倍，現金殖利率達2.50%，若加計股票股利則為2.62%。台灣上市櫃公司截至2月底累計營收約7.19兆元，較去年同期增加16.33%、為歷年同期最高，顯見台灣產業具有競爭力及韌性。

金管會指出，台灣上市櫃公司多採取產地移轉、供應鏈重組及海外布局調整或考量與客戶協調售價等措施因應，評估影響有限。另外，美國鋼鋁關稅主要是對原先豁免國家加徵，因台灣原本即為課稅範圍，對上市櫃公司影響較不顯著。

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金管會說明，針對美國關稅政策等因素對台灣資本市場的影響，金管會將持續提升市場資訊透明、打造多元籌資環境及深化永續治理；也持續注意美國關稅政策對投資人信心及對資本與金融市場的影響。

金管會強調，與美國金融監理機關互動良好，將持續透過金管會駐外代表辦事處加強跨境金融監理合作，維護金融市場穩定。（編輯：潘羿菁）1140326