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美對等關稅估影響電子、汽車為主22台企 財政部：已擬因應方案

2025/3/27 13:35（3/27 13:54 更新）
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圖為新台幣與美元紙鈔。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦、羅元駿台北27日電）美國對等關稅政策箭在弦上，金管會官員今天表示，先前有透過證交所與櫃買中心詢問上市櫃公司，受美國關稅調整影響的公司有22家，主要是電子與汽車產業。

財政部、金管會、經濟部等財金部會今天赴立法院財委會，針對「因應美國川普政府對等關稅策略與我國被列入骯髒15國名單，我國政府財經相關單位因應策略」進行專題報告。

金管會證期局副局長黃厚銘回應國民黨立委羅明才質詢時指出，先前有透過證交所與櫃買中心詢問上市櫃公司，受美國關稅調整影響的公司有22家，主要是電子產業與汽車產業。

國民黨立委李彥秀、顏寬恒等人，關切台灣如何因應美國新一波關稅措施。

財政部長莊翠雲表示，對台灣的具體衝擊為何，須端視美方確切措施；雖然目前美方尚未公布具體對等關稅方案，但行政院台美經貿工作小組開會非常密集，對於各種方案都有研擬，不會等到美國4月2日宣布關稅措施時，才開始研商。

莊翠雲指出，財政部有盤點台美雙方貿易貨品及其對應關稅，其中，台灣對美進口貨品以工業產品為主，且多數為雙方關稅零稅率的資通訊產品及電子零組件。

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根據財政部統計，台灣去年自美進口貨品總值464.6億美元，占整體進口總值3943.7億美元的11.8%。其中，自美進口農產品36.9億美元，占自美進口總值7.9%；自美進口工業產品427.7億美元，占自美進口總值92.1%。

財政部統計，台美雙方皆為零關稅的資通訊產品及電子零組件，去年自美進口56.3億美元，占自美進口工業產品13.2%，主要品項包括中央處理器（CPU）及半導體製造設備零件等。（編輯：張良知）1140327

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