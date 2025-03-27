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川普向進口車課25%關稅 美國自己與墨日韓加傷最重

2025/3/27 13:05（3/27 17:53 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國總統川普今天宣布對外國製造的汽車與零組件課25%關稅，儼然4月2日端出「對等關稅」的前奏。這波受汽車關稅衝擊最大者預計將是墨、日、韓、加、德等盟國及美國自己。

疊加既有稅率後 銷美汽車關稅達27.5%

川普表示這波汽車關稅將於4月2日生效，並從美東時間4月3日零時（台北時間4月3日中午12時）開始課徵。

華盛頓郵報指出，白宮稍晚向媒體表示，這項關稅是在現有2.5%稅率基礎上疊加，因此對外國製造的汽車、零組件的關稅總體稅率為27.5%，還說此舉目的是為因應「對美國國家安全的重大威脅」。

白宮表示，符合美墨加貿易協定（USMCA）免稅條件的車輛，仍需就零組件裡非美國生產的部分課關稅。

美去年汽車銷售 墨日韓加德占逾4成

美國CNBC財經新聞網引述在英國的全球商務資訊數據分析與諮詢公司GlobalData指出，2024年美國市場的汽車銷售裡，將近一半來自海外，其中墨西哥佔16.2%、韓國佔8.6%、日本8.2%、加拿大7.2、德國2.7%。53.4%是美國國內製造。

華郵指出，墨西哥是全球第7大汽車生產地，為通用汽車（GM）、福特（Ford）、福斯（Volkswagen）與斯特蘭蒂斯等車商組裝，年產近400萬輛汽車。據墨西哥政府統計機構數據，墨國汽車產業高度外貿導向，2024年汽車出口至美國的比例高達近80%。

紐約時報引述研究機構JATO Dynamics指出，德國三大汽車製造商佔歐盟銷美汽車的73%，美國如今是德國汽車產業最重要外銷市場。每3輛保時捷就有1輛出口到美國，BMW則是每6輛裡就有1輛。賓士、福斯、奧迪（Audi）在美、墨都有工廠，這些全都在川普這波汽車關稅打擊範圍內。

BMW本月警告，他們預期越演越烈的貿易衝突會讓公司今年額外付出10億美元成本。

華郵指出，川普決定對進口汽車課關稅之舉，直接衝擊到當前高度依賴跨境貿易的美國國內外汽車產業。美國人口調查與統計局（Census Bureau）資料顯示，去年汽車整車、零組件及引擎進口總額創下4743億美元歷史新高。

美汽車業高度仰賴跨境貿易 關稅傷人傷己

即便通用汽車、福特等美國自家品牌車輛，供應鏈也是美墨、美加間縱橫交錯，且也仰賴歐、亞的零組件。然川普政府認為，美國人去年購買1600萬輛汽車中約一半來自他國，壓縮國內汽車產業。

華郵直言，川普在這波汽車關稅所要承擔的政治風險，恐比他第一任時的貿易戰更高。產業組織表示，美國的新車平均價格已近5萬美元，這波關稅下去恐讓每輛新車再貴上4000到1萬2000美元，全都得由消費者承擔。

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川普盼藉關稅讓製造業回流。然而華郵認為如今製造業回流能帶來的就業成長恐令人失望。由於技術的快速變化，如今汽車零件工廠的生產效率遠高於90年代外包鼎盛時期，代表任何新工廠所需工人都比過去更少。

Autos Drive America是代表國際汽車製造商在美營運的貿易團體，執行長瑟菲維恩（Jennifer Safavian）說：「今天這個關稅將使在美生產、銷售汽車的成本更高，最終導致價格上漲、消費選擇與美國製造業就業機會雙雙減少。」（譯者：陳亦偉）1140327

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