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回應川普汽車關稅 法拉利：銷美價格最高漲10%

2025/3/28 00:37
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（中央社記者黃雅詩羅馬27日專電）美國總統川普擬對進口汽車加徵25%關稅，義大利豪華車廠法拉利（Ferrari）今天宣布回應措施，將調漲對美銷售價格，漲幅最高10%。

川普對進口汽車加徵關稅的命令將於4月2日生效。法拉利今天發布新聞稿指出，因應美國即將實施的新關稅措施，法拉利將調整貿易策略，調漲銷售到美國市場的車輛價格，漲幅最高10%。

法拉利表示，在4月2日之前已下單訂購的所有型號法拉利車輛，將維持原本交易條件；法拉利296、SF90與Roma這3種型號的價格不會變動，但其他型號的法拉利會因應關稅，調漲銷售到美國的價格。

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法拉利表示，各車型的漲幅將視配售狀況決定，最高漲幅可達10%；經過調整銷售策略，法拉利2025年預估可達的財務目標不會變動，儘管存在利潤率稀釋的潛在風險。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）指出，法拉利的回應證明，川普加徵進口車關稅將會同步「懲罰美國消費者」，讓美國愛好者必須花更多錢購買義大利製造的法拉利豪車。（編輯：楊昭彥）1140328

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