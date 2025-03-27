川普4/2起對銷美汽車徵25%關稅 分析：新車價格可能漲逾33萬

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（中央社記者張欣瑜舊金山26日專電）美國總統川普宣布對進口至美國的汽車徵收25%關稅，自4月2日生效，包括在海外組裝的美國車。紐約時報指出，這項措施將明顯推升消費者購車成本，根據分析師，新車價格可能上漲數千美元，甚至逾1萬美元（約新台幣33萬元）。

川普（Donald Trump）今天宣布對進口至美國汽車徵收25%關稅，並指出這項措施令人振奮，將為汽車產業帶來巨大成長，並承諾這項措施將促進美國的就業和投資。

川普表示，對於那些在美國擁有工廠的企業來說，這將是一個好消息。

新的關稅措施將於4月2日生效，並於隔日開始徵收關稅，對象為所有運往美國的完整汽車與卡車，也包含那些在海外組裝後再運回美國銷售的美國品牌汽車。

紐約時報（New York Times）報導，這項旨在提升美國汽車製造的措施恐將大幅推高消費者購車成本，因為美國境內銷售的汽車當中，將近一半是進口車輛。

報導也指出，關稅恐將擾亂汽車製造商的供應鏈，抑制投資。

代表國際車廠的團體Autos Drive America表示，在消費者已受到高通膨影響的此刻，對進口汽車徵收關稅將進一步推升汽車價格，對消費者而言是雪上加霜；此措施也可能引發與外國的貿易衝突，特別是歐洲、日本與南韓等向美國進口大量汽車的國家。

汽車關稅即將實施的消息傳出後，美股下跌，美國汽車製造商的股價也應聲下滑。

KPMG分析師金（Ken Kim）在一份報告中指出，2月份汽車與零件訂單出現大幅增長，因為汽車業者在鋼鐵與鋁等關稅生效之前已搶先下單。他並引述業界說法指出，新車價格可能上漲數千美元，甚至可能超過1萬美元。

加拿大汽車零件製造商協會（APMA）會長伏爾佩（Flavio Volpe）警告，如果會員生產的產品被納入關稅範圍，整個北美汽車產業可能在一週內陷入停擺。

另外，近幾個星期以來，日本官員與遊說者已在華府積極遊說，試圖說明為何日本汽車應該被豁免，強調日本汽車製造商在美國的投資規模，以及關稅可能導致汽車價格上漲、傷害美國消費者。日本企業目前在美國設有24座汽車製造工廠。

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歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在聲明中表示，她對美國決定對出口美國的歐洲汽車徵收關稅深感遺憾，歐洲將進行整體評估，並繼續尋求解決方案。

紐時同時指出，川普表示，如果中國在短影音平台TikTok出售案中配合美方要求，他可以稍微減免對中國的某些關稅。（編輯：陳慧萍）1140327