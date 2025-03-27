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川普：4/2起對所有外國銷美車輛徵收25%關稅

2025/3/27 06:18（3/27 09:11 更新）
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圖為美國加州聖地牙哥貨運港口的汽車。（路透社）
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（中央社記者侯姿瑩華盛頓26日專電）美國總統川普（Donald Trump）今天宣布，將對所有在外國製造、進口到美國的車輛徵收25%關稅。這是川普祭出的最新一輪關稅措施，將於4月2日生效，目的是促使製造業回流美國。

川普下午在白宮橢圓形辦公室宣布，將對所有非在美國製造的車輛徵收關稅，「如果在美國製造，就完全沒有關稅」。

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他說，新關稅將於4月2日上路。

川普自重返白宮以來狂揮關稅大刀，繼宣布對墨西哥和加拿大的進口商品徵收關稅、對中國商品加徵關稅後，還規劃於4月2日宣布對各國普遍徵收對等關稅。（編輯：陳正健）1140327

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