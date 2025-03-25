川普「骯髒15國」若列台灣 台經院：汽車農產品影響大

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（中央社記者蘇思云台北25日電）美國川普政府稱對美徵收高額關稅的國家為「骯髒15國」（the dirty 15），外電報導指台灣也列名其中，台經院今天表示，若台灣遭列入，評估對台灣汽車、農產品影響較大。

路透社日前報導，美國川普政府在意那些對美國徵收高關稅並且貿易量大的前15%貿易夥伴，並形容這些國家為「骯髒15國」（the dirty 15），美國的前15大貿易夥伴也包含台灣。經濟部長郭智輝日前表示，經濟部已提出因應方法。

台經院院長張建一今天表示，所謂骯髒15國主要是路透社報導，但究竟是看對等關稅，還是貿易順差或貿易量大小等，川普並未說清楚。如果以對等關稅來看，台灣加權平均稅率低於美國，以簡單關稅來看，台灣則比美國高，若台灣遭列入，可能是汽車、農產品影響較大。

（中央社製圖）

以汽車產業來看，張建一表示，每個國家對汽車的關稅都不同，台灣對進口車的關稅為17.5%，是台灣加入WTO時跟各國談出的數字，相比之下，台灣汽車出口到美國的量則非常少，出口到美國的關稅為2.5%，17.5%跟2.5%兩者相差很大。如果以對等關稅互惠概念來看，美國應該是希望台灣降低汽車進口的關稅，而非台灣對美國出口汽車的關稅稅率提高。

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不過，除了關稅之外，張建一指出，台灣還有貨物稅、營業稅等，累計相乘後，計算一台新台幣100萬元的進口車到台灣至少賣150萬元，財政部也正在盤點對美國高關稅的產品。如果美國真的要求台灣降低汽車關稅，台灣對其他國家的汽車關稅是不是同步也要調整，可能也要考量。

至於農產品部分，張建一表示，台灣開放美豬美牛，關稅大概超過10%，但台灣人還是比較喜歡吃台灣豬肉，若台灣在豬肉加工產品標示美國豬肉，會不會被川普稱為非關稅貿易戰，後續都還要留意。（編輯：林淑媛）1140325