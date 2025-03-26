清明掃墓出遊 疾管署提醒進草叢防恙蟲病、登革熱

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（中央社記者曾以寧台北26日電）近日天氣暖如夏，清明連假又將至，疾管署今天提醒，今年累計已9例恙蟲病、39例境外移入登革熱；隨蚊蟲活動活躍，若假期間規劃出遊掃墓，進入草叢務必做好防蟲措施。

衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，今年截至3月24日，累計39例登革熱確診病例，均為境外移入，多自東南亞國家移入，病例數與2024年同期38例相當，惟高於2021年至2023年（介於0至14例）。

恙蟲病部分，疾管署統計，今年已累計9例確定病例，個案感染地以花東地區6例為多；今年累計病例數低於2021至2024年同期（介於16至30例）。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿提醒，國內全年皆有恙蟲病病例，歷年資料顯示通報數自4至5月開始上升，6至7月達高峰，於東部及離島地區感染病例數較多。

清明連假將至，且近期氣溫開始上升，蚊蟲活動開始活躍，疾管署提醒，連假期間若規劃赴郊外掃墓祭祖、踏青或從事登山、露營活動時，因易接觸到蚊子、蜱蟲、恙蟲等蚊蟲孳生的草叢環境，務必做好個人防護措施，以免感染蟲媒傳染病，如登革熱、發熱伴血小板減少綜合症、恙蟲病等疾病。

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疾管署呼籲，民眾前往掃墓祭祖或從事踏青等戶外活動時，如有接觸到草叢環境，務必做好個人防護措施，包括穿著淺色長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，將褲管紮入襪內，避免被蚊蟲附著叮咬。

疾管署指出，應依照標籤指示說明於衣物及皮膚裸露部位使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑。離開草叢環境後，也應儘速沐浴並更換全部衣物時，並檢查全身是否有蚊蟲附著或叮咬痕跡，若有疑似感染或症狀時，應儘速就醫並告知醫師相關活動史。（編輯：李亨山）1140326