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因應梅雨季防登革熱 北市籲清除病媒蚊孳生源

2025/4/9 13:03
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（中央社記者劉建邦台北9日電）台北市環保局今天表示，5至6月為梅雨季，天氣漸炎熱，為有效防範登革熱，舉辦清除病媒蚊孳生源活動，呼籲市民定期整理室內外環境，下雨後積極清除有積水容器。

台北市環保局舉辦「防疫零漏洞、全市孳生源清除日」活動，邀區公所、衛生局等單位與逾1000名環保志義工一起進行環境巡檢，響應清除病媒蚊孳生源行動。

環保局表示，每年5至6月為梅雨季，加上天氣漸炎熱，濕熱環境成為病媒蚊孳生的溫床，為防範登革熱，今天舉辦孳生源清除日，由環保局長徐世勲帶領民眾進行環境巡檢。

徐世勲透過新聞資料說，透過此活動向市民宣導，應定期清理室內外區域，下雨過後勤加檢視積水容器，可依「巡、倒、清、刷」口訣進行孳清。

例如，市民可巡視家中內外環境容器是否積水，如找到積水容器應倒出積水，且清除環境廢棄物，將原本積水容器的內壁刷洗乾淨，避免可能殘存的蚊卵。

環保局表示，民眾平時應注意易忽略的防疫漏洞與孳生源地點，如社區綠化帶、水池、植栽、排水溝渠、遮雨棚天溝等，皆屬於孳清重點區域，社區建物後巷、防火巷等私人領域，應仰賴民眾自主整頓環境，減少孳生源。

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環保局指出，公共區域部分，對全市456里定期進行噴藥消毒，1至2月共噴藥消毒323里次，且台北市蚊媒監測中心持續利用科技防疫，在車站、近山區住宅、近農地住宅等，設誘殺誘卵桶掌握病媒蚊活動強度。

環保局表示，民眾孳清時應做好自身防護，如穿長袖衣褲或噴抹防蚊液，避免蚊蟲叮咬危害健康，落實居家環境清掃和自我保護措施，一起打造健康的居住環境。（編輯：李錫璋）1140409

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