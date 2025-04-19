帶頭撿拾垃圾菸蒂 彭啓明：破壞環境是一種罪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北19日電）響應4月22日世界地球日，環境部今天號召全台5萬人共同投入環境清理，環境部長彭啓明也戴起手套親上街頭撿拾菸蒂、垃圾，他說，「破壞環境是一種罪」，籲大家一起維護環境。

環境部呼應全球環保趨勢，今天在西門紅樓廣場舉辦「2025地球日Team Planet 挺地球 Go淨」活動並展開環境清理；各地也同時舉辦相關活動，全台約共有5萬人參與。

彭啓明今天出席活動帶領環保人員共同誓師維護環境決心，也特別戴起手套、拿起鐵製垃圾夾徒步西門町商圈撿拾垃圾、菸蒂等，以實際行動鼓勵大家一起改善環境。

彭啓明表示，台灣有些街道垃圾很多，當垃圾一多，不論多漂亮的地方都會受影響而不那麼美觀，現在的街頭垃圾都是依靠環保局、志義工等協助打掃，因此亂丟垃圾是不應該的，破壞環境也是一種罪。

彭啓明也說，台灣現在抽菸的人雖然越來越少，但是一年仍有361億根的菸生產，有些人會將抽完的菸蒂丟進水溝內，當水溝內的菸蒂流入海洋，就會產生塑膠微粒，菸蒂不落地的觀念，還是有待大家一同改變。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雖著氣候變遷、天氣越來越熱，彭啓明提醒，在全球暖化之下，夏天日子越來越長，現在登革熱疫情發生時間越來越早、北部案例也越來愈多，除了台灣，包含日本、韓國也都嚴陣以待，因此大家更應提早重視「巡、倒、清，刷」的動作，避免登革熱疫情。

彭啓明表示，地球日讓大家可以好好省思人類跟地球的關係，一天的環境清理可以喚起大家對這個日子的重視，希望大家做到街道清理、菸蒂不落地、避免登革熱等工作，讓環境變得更好。（編輯：李淑華）1140419