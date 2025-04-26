台南第2例登革熱境外移入 菲律賓探親返台發病

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（中央社記者張榮祥台南26日電）台南市政府衛生局今天公布，台南市新增第2例登革熱境外移入病例，60多歲台灣籍男子4月在菲律賓探親期間發病，返台後就醫確診。

衛生局今天指出，台南市第2例登革熱境外移入病例，病患是家住永康區正強里60多歲台灣籍男子，4月1日至23日前往菲律賓探親，21日出現頭痛、關節痛、肌肉痛及食慾不振等症狀。

病患23日返台回到台南住處，24日身體不適到高雄榮民總醫院台南分院急診後返家休息，25日症狀持續，再到永康奇美醫院就醫，快篩登革熱陽性通報及確診。

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台南市登革熱防治中心獲報後，動員對病患居住地緊急噴霧罐防治、孳生源清除及病蚊媒密度調查，清除5個積水容器，但無陽性容器，現場掃蚊也未查獲斑蚊，將再規劃相關化學防治作業。

衛生局表示，國際登革熱疫情嚴重，以東南亞、南亞及美洲為主；疾病管制署傳染病統計資料顯示，截至今天，全台累計46例登革熱境外移入病例，感染國家主要來自印尼、菲律賓及越南。（編輯：郭諭儒）1140426